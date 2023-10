“Mejor escrito imposible”: Crovetto y la emoción por su primer oro Panamericano en Santiago 2023

La representante nacional de 33 años se subió a lo más alto del podio tras una infartante definición en el Polígono de Tiro de Pudahuel.

Primera vez que se sube a lo más alto del podio en Juegos Panamericanos. Francisca Crovetto exteriorizó su felicidad este domingo al ganar el tiro skeet de Santiago 2023, abriendo el oro para Chile en el medallero.

La representante nacional de 33 años se coronó como la mejor en su disciplina tras una infartante definición en el Polígono de Tiro de Pudahuel.

En sus primeras palabras tras el logro panamericano, la experimentada deportista nacional declaró que “esto pasó al estar presente en el momento justo, poder estar disparando plato a plato e ir superando la adversidad”.

“Esta es mi cuarta medalla consecutiva en Juegos Panamericanos. Tengo una plata en Guadalajara (2011), bronce en Toronto (2015), una plata en Lima (2019) y ahora, la que me faltaba, la medalla de oro. Un sueño, mejor escrito imposible”, agregó.

Respecto a la finalización del año con este oro, la Premio Nacional del Deporte 2019 dijo que “va a ser un año inolvidable este 2023. Todavía me queda una competencia, todavía no puedo descansar, pero voy a la final de copa en tres semanas más y sin duda serán unas hermosas fiestas en familia”.

“Aclarar que no todo son triunfos. He pasado por momentos duros, este año he tenido malas competencias, sufrí una fractura de muñeca hace cinco meses y de eso se trata la vida”, complementó.

Crovetto, que le dedicó el triunfo a su familia y a todo su equipo de trabajo, apuntó que el ser la primera medalla de oro del Team Chile en Santiago 2023 “me llena de orgullo, pero soy la primera más que nada por un tema de calendario. Es un bonito titular, pero no. Espero que les pueda servir a mis compañeros de inspiración”.