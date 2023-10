Acusó desventaja y mala localía: los dardos del clavadista chileno Donato Neglia contra Santiago 2023

El deportista nacional finalizó noveno en la final de trampolín y exteriorizó su molestia por una demora de la organización que provocó su desconcentración.

Una jornada gris tuvo el clavadista Donato Neglia en la final de trampolín (un metro) en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, este sábado. Y es que el chileno finalizó noveno en dicha prueba y, pese a superarse respecto de su participación en Lima 2019, no se mostró conforme y cargó contra la organización.

El deportista nacional acusó sentirse perjudicado en plena instancia decisiva, luego de verse obligado a esperar más de la cuenta en uno de sus saltos, lo que habría desencadenado en una clara desconcentración.

“Me pesa bastante… Lo estaba realizando muy bien. No sé qué habrá pasado con la organización en ese momento, pero estoy un poco molesto con ellos. Si bien es algo que uno tiene que sobreponerse, quizás en una final no es para probar eso. Justamente, me pasó en el clavado que más me pesa, pero son las condiciones y hay que acatarlas”, puntualizó el representante del Team Chile.

Neglia fue aún más allá y extendió su crítica a Santiago 2023 por las nulas oportunidades que tuvo de probar la piscina con anticipación y, de esta manera, sacarle ventaja a la localía.

“Llegamos en igualdad de condiciones con todos, es decir, tuvimos nuestro primer entrenamiento junto con todas las delegaciones que habían llegado el mismo día. No tuvimos ningún tipo de beneficio por ser anfitriones. Un poco molesto por ese lado porque creo que habría sido una bonita oportunidad de mostrar supremacía al estar aquí en nuestra casa y no sólo porque es tu país, sino que también demostrar que esta es tu piscina y está probada con anticipación”, reveló.

Sin embargo, la competición no llegó a su fin para el clavadista chileno, que buscará un mejor resultado en la final de trampolín de tres metros, donde promete sorprender a los espectadores.

“Pasar a una final más en mis cuartos Panamericanos a mis 30 años es un mérito que me siento muy orgulloso. Ahora a buscar otra final donde buscaré clavados con macro dificultad que he preparado mucho. Espero estar lo suficientemente concentrado y activo para demostrarle a Chile y a mis competidores que soy un clavadista de nivel… Ha sido un trabajo de sangre, sudor y lágrimas”, cerró.

Aunque la organización no se refirió a estas recientes críticas de Neglia, el director ejecutivo de Santiago 2023, Harold Mayne-Nicholls, ya alzó la voz tras los constantes reclamos (por no tener acceso a las instalaciones con anterioridad) de los deportistas nacionales previo al certamen continental.

“Por supuesto que se pudo haber hecho mejor. Teníamos cinco años y terminamos corriendo… El agua es la misma en todas partes, las marcaciones en la piscina son las mismas, el salto de diez metros son diez metros. En el fútbol sirve la localía, pero no porque uses la localía para entrenar. El que se prepara bien, juega bien, hace las cosas bien y tiene muchas más probabilidades de ganar entrene donde entrene“, enfatizó el expresidente de la ANFP.