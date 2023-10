Reconocidos como pioneros: expresidentes Piñera y Bachelet homenajeados en ceremonia de Panamericanos

El hotel Sheraton fue el escenario elegido por la Corporación Santiago 2023 para realizar un merecido homenaje a los pioneros que soñaron con la posibilidad de que la capital nacional fuera la sede de los Panamericanos y Parapanamericanos 2023, entre ellos, los exmandatarios de Chile, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.

Un video recordó que corría noviembre de 2017 cuando, en la ciudad de Praga, los 41 países que integran la Organización Deportiva Panamericana (ODEPA), en decisión unánime, ratificaron a Santiago de Chile como sede de los Juegos 2023.

El director ejecutivo de Santiago 2023, Harold Mayne-Nicholls, agradeció la presencia de los ex presidentes Michelle Bachelet y Sebastián Piñera por “sentar las bases para que este largo camino de esfuerzo y trabajo se fuera haciendo realidad”.

Las reflexiones de los exmandatarios sobre los Panamericanos

Dentro de la ceremonia, se le reconoció a Michelle Bachelet por “dar los primeros pasos” para que la cita empezara a cimentarse en suelo nacional, mientras que a Sebastián Piñera se le marcó el hito de conformar la corporación encargada de organizar la fiesta deportiva.

La ex Presidenta afirmó que “me tocó a mí tomar la decisión de postular y cuando lo planteé en el Gobierno, el ministro de Hacienda de la época me dijo ‘no hay plata’. Yo le dije ‘se hace, de todas maneras’”.

“Estoy súper contenta de que tres gobiernos hayan trabajado aquí: el mío, el del Presidente Piñera y ahora el del Presidente Boric. Vamos a tener un espectáculo maravilloso, que espero disfruten todos, que realmente apoyemos a nuestros atletas y que, además, seamos hospitalarios y cariñosos con los atletas que vengan de afuera”, agregó.

En tanto, el ex Presidente Sebastián Piñera reflexionó en torno a que “el deporte nos enseña valores, el esfuerzo, el sacrificio, el trabajo en equipo, la perseverancia, los que valen no sólo dentro del campo deportivo sino que también valen en la vida cotidiana“.

“Por eso, a mis compatriotas quiero pedirles que aprovechemos estos Juegos para dar un salto adelante en transformar a Chile en un país de deportistas, que es un cambio radical en la mente y en el cuerpo. Finalmente, felicitaciones a tantas y tantos que hicieron posible esta fiesta”, puntualizó el otrora mandatario.