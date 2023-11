Boric y plebiscito constitucional: "No me voy a dedicar a hacer campaña. No voy a ser el antagonista"

El presidente Gabriel Boric aseguró que no se dedicará a hacer campaña para el plebiscito constitucional del 17 de diciembre. "No voy a ser el antagonista que algunos esperan", señaló el mandatario luego que todos los partidos oficialistas definieran apoyar la opción "En contra" el próximo 17 de diciembre.

El presidente Gabriel Boric se refirió a la opción que adoptaron todos los partidos del oficialismo de cara al plebiscito constitucional del 17 de diciembre.

Cabe recordar que el lunes pasado se aprobó, por 33 votos a favor y 17 en contra, la propuesta final de nueva Carta Magna. En ese sentido, tanto Apruebo Dignidad como el Socialismo Democrático definieron que irán por el “En contra”.

La última colectividad en sumarse fue el Partido Comunista. Su presidente, Lautaro Carmona, señaló que el texto propuesto “no sólo es de derecha, sino que está mal hecho. Confiamos en que será el soberano, cuando se pronuncie, el que dirá no a este retroceso”.

Boric: “No me voy a dedicar a hacer campaña”

En medio de su gira por Estados Unidos, Boric fue consultado si es que compartía la decisión de las coaliciones que conforman su gobierno.

“Mi definición es colaborar a que el proceso termine de manera impecable”, contestó el mandatario.

Asimismo, sostuvo que “he manifestado mis opiniones respecto al resultado del proceso, pero como jefe de Estado me corresponde hoy día, tal como nos exigió permanentemente el sistema político chileno, garantizar que todos los ciudadanos chilenos puedan expresarse de la mejor manera en el plebiscito”.

Gabriel Boric no ocultó que tiene preocupaciones sobre el proceso, las que ya describió el martes al decir que se cometieron errores y que “acá no hubo una propuesta ni de cerca de ser de consenso”.

Sin embargo, este viernes reafirmó que “no me voy a dedicar a hacer campaña. No voy a ser el antagonista que algunos esperan, porque a mí lo que me preocupa es el encuentro entre los chilenos, la unidad de los chilenos y no generar más división”.