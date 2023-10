Matthei sobre Consejo Constitucional: "Lo que se hace en Republicanos es lo que Kast quiere"

"Él ha estado dando las órdenes desde un principio", dijo la alcaldesa Evelyn Matthei sobre el supuesto rol de José Antonio Kast en la interna del Consejo Constitucional.

La alcaldesa de providencia, Evelyn Matthei, abordó nuevamente el proceso constitucional y también se refirió a la figura del excandidato presidencial, José Antonio Kast.

En conversación con Radio Duna, la militante de la UDI dijo sentirse alegre de que “por fin se esté conversando. Más allá de que el proceso está generando lejanía, es importante para el futuro de nuestro país”.

“No sabemos cuál va a ser el resultado, viene una nueva etapa y no digo que se haya superado, ojalá cambiemos el rumbo porque sentía que íbamos directo al fracaso”, agregó.

Igualmente, la jefa comunal indicó que sin conocer el texto no puede señalar si es o no es aceptable, pero “lo que tengo claro es que no es aceptable que esto es solo entre Chile Vamos y Republicanos”.

Matthei y Consejo Constitucional: “(Kast) Ha estado dando las órdenes desde un principio…”

Al ser consultada, Matthei respondió que nunca ha dicho si votará a favor o en contra, pero recordó que -a su juicio- “esto o es una Constitución es un programa de Gobierno”.

“Creo que nadie está jugando acá su carta presidencial, no es un tema que apasione a las masas, pero uno se da cuenta que las reglas del juego bien puestas puede llevar a que un país se desarrolle bien”, dijo.

Respecto al trabajo del Consejo Constitucional, Matthei indicó que “cuando estás escribiendo una Constitución, tiene que ser un texto que tiene que sentirse bien que independiente de la posición en que estés en el futuro, estés bien. Un texto relativamente neutro”.

Finalmente, respecto a la figura de José Antonio Kast, la alcaldesa UDI concluyó que “yo no veo que él esté dando órdenes ahora, él ha estado dando las órdenes desde un principio. Tengamos claro que lo que se hace en republicanos es lo que Kast quiere”.