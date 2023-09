Demócratas y Amarillos advierten que podrían rechazar si no hay moderación en Consejo Constitucional

Tal como fue en el pasado plebiscito del pasado 4 de septiembre de 2022, desde Demócratas y Amarillos advirtieron que podrían votar por la opción 'en contra' en caso que no exista "moderación" al interior del Consejo Constitucional.

Desde Amarillos por Chile, y también del Partido Demócratas, abordaron el trabajo del Consejo Constitucional y la eventual postura de las colectividades para el próximo plebiscito programado para el 17 de diciembre.

Recordemos que, según la última encuesta Cadem, un 59% de la ciudadanía votaría por la opción en contra y sólo un 21% lo haría a favor.

Desde lo que se considera el “centro” de la política advierten que, al igual que para el triunfo del Rechazo en septiembre de 2022, esa opción podría repetirse en caso de que no se moderen las posturas al interior del órgano constitucional.

La postura de Demócratas

Según dijo el senador Matías Walker a La Segunda, el resultado del texto elaborado por el Consejo Constitucional “dista mucho de la idea que yo tengo de una Constitución”.

Por lo anterior es que “lo que esta saliendo hoy día, me aleja mucho de la posibilidad de votar a favor”.

A juicio del representante de Demócratas, el Partido Republicano está utilizando la instancia “para presentarle al país un programa de gobierno” cuando “el mandato es hacer una Carta Fundamental”.

Esto, dijo, generando “un sentido de pertenencia para las grandes mayorías, objetivo que claramente no se está logrando”.

La visión desde Amarillos por Chile

Desde Amarillos se muestran más optimistas y, en voz de Cristián Warnken, comentan que “todavía quedan, aunque parezca imposible, posibilidades de hacer modificaciones y mejoras a lo que ya hay”.

“Emitir ahora un ‘a favor’ o ‘en contra’ me parece prematuro, además de hacerle el juego a una izquierda más radical que tiene decidido votar en contra desde comienzos del proceso”, agregó.

Pese a lo anterior, también son críticos con algunas de las normas aprobadas como “colocar el rodeo y darle norma constitucional es un absurdo (…) me encantaría que me bajaran las contribuciones, que son carísimas, pero darle un rango constitucional, no corresponde”.

“Daría tiempo para lo que pueda hacer la Comisión Experta”, concluyó Warnken.