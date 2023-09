Vodanovic tras reunión con UDI y RN: "La fantasía erótica de la derecha es que rompamos con el PC"

La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, explicó que la reunión con sus colegas de la UDI y RN fue para explorar un posible acuerdo en el proceso constitucional. Sin embargo, advirtió que "no sé si (Chile Vamos) tiene realmente posibilidad de cambiar el rumbo". Por otra parte, aseguró que la "fantasía erótica" de la derecha es que el Partido Socialista tome distancia del PC.

Este lunes se conoció una reunión entre los presidentes de la UDI, RN y el Partido Socialista para evaluar el devenir del proceso constitucional.

La cita estuvo marcada por las fuertes críticas del oficialismo al actuar del Partido Republicano, que tiene la mayoría con 22 consejeros. Asimismo, se ha cuestionado a Chile Vamos por alinearse con la colectividad de José Antonio Kast en casi todas las votaciones.

En entrevista con La Segunda, la senadora Paulina Vodanovic, timonel del PS, señaló que el encuentro con sus colegas fue de carácter “exploratorio” para ver si hay logran acuerdo en las observaciones que deberá formular la Comisión Experta al trabajo del Consejo Constitucional.

De acuerdo a la parlamentaria, desde Chile Vamos ven que “el proceso se pone cuesta arriba, que Republicanos se lo llevó para la casa, pero no sé si tienen realmente posibilidad de cambiar el rumbo”.

Para explicar aquello, sostuvo que Javier Macaya y Rodrigo Galilea, presidentes de la UDI y RN, le plantearon que el Partido Socialista no había entregado la lista de temas para una posible negociación.

“Ayer me decían ‘a Gabriel Osorio (experto del PS) le hemos pedido la lista y no la entrega. No quiere que corrijamos los temas’. Hablo con Osorio y me dice ‘el problema no es sólo una lista de temas, es toda esta cuestión"”, indicó Vodanovic.

En ese sentido, aseguró que “se están piteando la Contraloría, la Fiscalía, al Congreso. No es que cada cosa en sí sea un problema, es el espíritu de la construcción. No se ha preguntado nada. Ellos replican ‘es que nosotros somos mayoría’. Sí, pero la construcción debe ser común”.

Vodanovic: “El sueño erótico de la derecha es rompamos con el PC”

La presidenta del PS aclaró que no hablaron en detalle sobre las posibles concesiones que podría hacer Chile Vamos, sino que sólo evaluaron “cuánta agua hay en la piscina” para llegar a un acuerdo.

“Estamos como matrimonio. Ellos dicen que no queremos negociar, pero la percepción de nuestros consejeros es que la derecha ha actuado siempre unida, que es mentira que existen dos derechas”, expresó.

Esto último, ya que el Partido Republicano y Chile Vamos han votado alineados casi todos los artículos. “Ahora dicen ‘ya, ¿qué quieren que les demos? Dígannos cinco cositas para que queden contentos’. Esa forma no”, aseveró Vodanovic.

Consultada sobre su decisión de ir sin representantes del Frente Amplio ni el Partido Comunista a esta cita, contestó que “ayer tuvimos reunión de mesa PS. Informé que la derecha me había pedido una conversación y que yo creía que había que ir y escuchar”.

En caso de que la derecha ceda en algunos temas, habrá que ver si Apruebo Dignidad está disponible para votar a favor del texto constitucional liderado por el Partido Republicano.

Sobre aquello, la senadora manifestó que “la derecha no nos da la pasada. La fantasía erótica de la derecha es que rompamos con el PC y que el PC quede fuera del proyecto. Pero estuvo en el anteproyecto, ¿cómo se va a bajar?”.

“No hemos conversado en profundidad, pero el PC no ha notificado una posición oficial y en el Consejo siguen teniendo reuniones todos en Unidad para Chile”, añadió.

Finalmente, confirmó que ambas coaliciones del oficialismo decidirán en conjunto la posición que adoptarán sobre el proyecto al finalizar el proceso.