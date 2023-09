Consejeros suspenden votación de enmiendas: Dicen que es "la última oportunidad para lograr acuerdos"

El representante de Republicanos, Luis Silva, aseguró que aceptaron la medida, pero "con dolor".

Las distintas bancadas del Consejo Constitucional decidieron suspender la votación de las enmiendas que se buscan hacer al anteproyecto de nueva Constución, con el fin de explorar posibles acuerdos. En cambio, se instaló una mesa que trabajará por 20 horas seguidas y que marcaría el último intento por generar consensos transversales.

El consenso logrado se alza como “la última oportunidad para lograr acuerdos”. Así definieron consejeros y consejeras constitucionales la decisión que se tomó ayer por la tarde, entre las y los delegados de cada uno de los sectores políticos después de horas de negociación.

Ante la posibilidad cierta de que se aprobaran gran parte de las enmiendas sin los votos del oficialismo, la primera determinación que se alcanzó fue postergar un día el plazo de votación de las indicaciones, que concluía este miércoles.

El segundo punto de consenso fue la conformación de una nueva mesa de trabajo, esta vez con cinco representantes de la izquierda y cinco de la derecha y derecha conservadora, conformada por consejeros y consejeras y representantes de la Comisión Experta.

Esta negociación, se ha denominado como “la última mesa de diálogo”, comenzó su trabajo ayer a las 20 horas y seguirá sesionando continuamente hasta las 16.00 horas de este jueves.

Los temas que se van a debatir incluyen aquellos que ya fueron aprobados en las distintas comisiones, como son -por ejemplo- las enmiendas aprobadas sobre las contribuciones a la primera vivienda y la posibilidad de concesionar los bienes nacionales de uso público.

Sobre esto habló el representante del Partido Socialista, Alejandro Kohler.

“Nos va a permitir revisar todas las enmiendas aprobadas hasta este minuto. Yo diría el último intento de esta, antes de los plenos para llegar a un buen acuerdo. Tenemos la expectativa de que finalmente podríamos llegar a un buen acuerdo y por esa razón expresamos y reiteramos nuestra satisfacción”, dijo el representante del PS.

Un cambio en la postura de Chile Vamos y un intento por revaluar su relación con el Partido Republicano permitió, entre otras cosas, que se lograra esta resolución, la última oportunidad de alcanzar consensos.

El consejero de RN, Germán Becker, dijo ser optimista con esta mesa de negociación.

“Tengo confianza de que vamos a poder lograr una cantidad razonable de acuerdos, no espero una transversalidad completa. Obviamente es el momento más complejo donde tenemos que ponernos de acuerdo o ponernos de acuerdo. No es fácil porque uno cree que va a llegar a acuerdo y que no necesita más plazo, y finalmente siempre hay un detalle, hay un problema”, aseguró Becker

Por su parte, el Partido Republicano se resistió, hasta última hora, por instalar esta nueva mesa de negociación. Incluso, tenían la idea de votar todas las enmiendas ayer, sin acuerdos. Muestra de ello fueron las palabras del consejero Luis Silva, quien sostuvo que “con dolor” se accedió a esta solicitud.

“Pese a todo y haciendo un esfuerzo supremo, con dolor y simplemente para dejar en claro la voluntad de buscar y eventualmente alcanzar acuerdos, es que nos hemos concedido una nueva oportunidad estrecha. Los márgenes no nos permiten más”, comentó el consejero republicano.