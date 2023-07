La derecha ejerció su mayoría: Consejo Constitucional decide no desarrollar Consulta Indígena

Con los votos de Chile Vamos y el Partido Republicano, el Consejo Constitucional decidió no realizar la Consulta Indígena, algo que para el oficialismo marcará un punto de inflexión en las conversaciones. Además, existe preocupación en el órgano redactor por el escaso interés de la ciudadanía en el proceso.

Con una votación de las distintas bancadas del Consejo Constitucional, y la derecha y extrema derecha ejerciendo su mayoría, se decidió no desarrollar la Consulta Indígena solicitada por el representante de los pueblos originarios, Alihuen Antileo.

Todos los integrantes del Partido Republicano y Chile Vamos rechazaron el mecanismo de participación, mientras que el oficialismo lo respaldó.

Según explicó la consejera de RN, Pilar Cuevas, los plazos y los recursos que tiene este proceso constituyente no permitirían realizar la consulta; mientras que el propio Alihuen Antileo, sostuvo que esto marca un punto de inflexión en las relaciones al interior del órgano.

“Los tiempos y los recursos con que cuenta el Consejo hoy día, no permiten hacer una consulta como esta, concebida jurídicamente con todos los pasos y tiempos”, manifestó Cuevas.

Por su parte, Antileo manifestó “su molestia y decepción. Viene a dar un portazo en la cara a las pretenciones de los pueblos indígenas”.

Según el reglamento del Consejo Constitucional, las bancadas debían deliberar sobre la realización de la Consulta Indígena, solo si la mesa del órgano no concretaba un acuerdo en la materia.

Y así fue. El vicepresidente del órgano, Aldo Valle, dijo no estar de acuerdo con la decisión que se tomó.

“La verdad es que no hubo disposición para ello. No he concurrido con mi voluntad, y ciertamente se ha adoptado de acuerdo a las normas reglamentarias, que hice todos los esfuerzos porque tuviéramos un camino intermedio”, señaló el constituyente.

Consejo Constitucional e interés ciudadano

En el Consejo Constitucional existe preocupación por el poco interés ciudadano con el proceso, que se suma al rechazo que exhiben las encuestas para el futuro plebiscito, lo que no ha podido ser revertido en estos pocos meses de funcionamiento.

El consejero de la UDI, Carlos Recondo y la consejera del PC, Karen Araya, reconocieron que esta es una situación complicada.

“Tenemos este desafío, que yo también lo considero una situación compleja. No hay suficiente información”, indicó Recondo.

Mientras que Araya señaló que “nosotros debiésemos darle respuesta a estas urgencias de la ciudadanía, y hoy no lo estamos haciendo con las enmiendas que levantaron las derechas”.

La próxima semana debería comenzar la etapa más relevante del Consejo Constitucional, cuando arranque la discusión y votación de las enmiendas que se presentaron, primero en las comisiones y luego en el pleno.