C. Constitucional: RN y Evópoli se desmarcan de Republicanos en último día para ingresar enmiendas

Después de varios días de conversaciones en el Consejo Constitucional, fueron presentadas las enmiendas al anteproyecto redactado por la Comisión Experta. La bancada de RN y Evópoli se desmarcó del Partido Republicano en temas claves y el oficialismo aseguró que esta última tienda política busca distorsionar los acuerdos previos.

La derecha presentando enmiendas por separado, RN y Evópoli desmarcándose del Partido Republicano en temas claves y el oficialismo acusando que se está distorsionando el anteproyecto de la Comisión Experta, marcaron las negociaciones durante la presentación de cientos de indicaciones en el Consejo Constitucional.

El Partido Republicano fue la colectividad que más propuestas presentó, donde destacan la reducción del número de parlamentarios en la Cámara de Diputadas y Diputados; la adición de dos capítulos, uno de Fuerzas Armadas y otro sobre seguridad interior; proteger el derecho a la vida del que está por nacer; elevar el quórum para reformar la Constitución a 2/3 y definir que los tratados internacionales no limiten la autonomía de la Carta Fundamental.

El consejero de este partido, Luis Silva, aclaró el por qué no se pudo llegar a consensos con Chile Vamos, donde se esperaba que se presentaran enmiendas conjuntas, algo que finalmente no ocurrió en la mayoría de los casos.

Causó sorpresa a lo largo de la jornada del lunes que Chile Vamos presentara sus propuestas por separado, a pesar de las coincidencias que mantienen entre las bancadas de la UDI y la de RN junto con Evópoli.

La libertad de elección en salud, sistema de pensiones y educación son los temas en los que hay consenso en el sector, además de la idea de achicar los distritos para las elecciones parlamentarias, aunque con distintos números de elecciones por zona.

En la bancada de RN y Evópoli se desmarcaron del Partido Republicano en dos temas relevantes -algo que no hizo la UDI- y definieron que buscarán mantener el número de parlamentarios en el Congreso, como también no innovar respecto de la paridad de salida, que actualmente define una norma transitoria de 60/40 por dos elecciones.

Hablaron sobre las definiciones de cada sector la consejera de RN, Ivonne Mangelsdorff, y el de la UDI, Arturo Phillips.

Oficialismo critica a Republicanos y Chile Vamos

En el oficialismo definieron realizar la menor cantidad de modificaciones posibles al anteproyecto y terminaron por eliminar más de la mitad de las indicaciones que tenían inicialmente.

Finalmente, se destacan enmiendas sobre una paridad en el Congreso Nacional, definir listas electorales cerradas, instalar progresivamente la gratuidad en la educación superior, una Defensoría de los Derechos Humanos y varias indicaciones que refuerzan el cuidado del medioambiente.

En el sector acusaron al Partido Republicano de querer distorsionar el anteproyecto de la Comisión Experta por la gran cantidad de propuestas que presentaron y sobre esto hablaron los consejeros del PS, Alejandro Kohler, y de RD, Julio Ñanco.

A partir de agosto comenzará la discusión sobre cada enmienda que fue presentada y antes de eso, las distintas comisiones del Consejo Constitucional recibirán a los firmantes de las Iniciativas Populares de Norma que consiguieron las rúbricas necesarias para ser debatidas en el órgano.