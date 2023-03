Presidenta de comité experto: "La gente se asustó con la situación de desborde en el proceso anterior"

"Uno puede manifestar sus convicciones, defender sus convicciones en forma muy firme y al mismo tiempo en un ambiente de respeto", aseguró la presidenta del Comité de Expertos, Verónica Undurraga.

La presidenta del Comité de Expertos, Verónica Undurraga, enfatizó en el tono respetuoso que ha marcado la discreta instalación del organismo encargado de delinear elaboración de un borrador de nueva Constitución.

Recordemos que este lunes comenzó su trabajo la instancia, que será liderada por la doctora en Derecho de la Universidad de Chile, quien apuntó a realizar un trabajo basado en el respeto y en el diálogo.

“Nadie debe sentirse invisible, pasado a llevar, ni vencido”, aseguró Undurraga, quien fue felicitada por el propio presidente Gabriel Boric.

“Esperanzador el discurso inaugural de @veronicaundurra, por la humildad y conciencia de la gran oportunidad que tenemos como país. Mis respetos a ella y a todos sus colegas. Su éxito es también el de Chile”, aseguró el mandatario en Twitter.

Al respecto, la presidenta del Comité de Expertos sostuvo en entrevista a T13 Radio que “el mensaje central del discurso es que nuestro trabajo tiene que demostrar respeto por cada persona que vive en nuestro país”.

En ese sentido, destacó el acuerdo que le permitió asumir la testera, tras una negociación que resolvió los cargos por unanimidad.

“Esperábamos llegar con un acuerdo así, de todas maneras, fue todo un trabajo, hicimos la pega para ponernos de acuerdo las 24 personas que integramos la Comisión Experta y estábamos todos a disposición”, dijo.

“Habíamos buscado un perfil, fueron poniéndose nombres arriba de la mesa y el mío consiguió el apoyo más transversal, junto con el vicepresidente, Sebastián Soto, con quien estoy muy contenta de compartir la mesa”, agregó.

Presidenta del Comité de Expertos: “Uno puede defender sus convicciones en un ambiente de respeto”

Respecto al saludo del presidente Boric, Undurraga agradeció el gesto, calificando de “muy generosas” sus palabras.

“Es realmente un discurso que no está pensado para la galería, que yo lo siento muy sinceramente, por lo mismo me alegro que haya tenido resonancia y que la gente se haya sentido identificada con eso”, apuntó.

“Que Sebastián Soto, vicepresidente haya dicho ‘comparto exactamente el mismo tono de Verónica’, el mensaje central del discurso es que nuestro trabajo tiene que mostrar respeto por todos, que la gente sienta que estamos haciendo el trabajo pensando en sus vidas diarias”, insistió.

No obstante, reconoció que “vamos a tener dificultades y muchas diferencias de opiniones. Así como en la sociedad, existen puntos de vista muy distintos”.

“La sociedad es diversa, nosotros tenemos diversidad y si se impone una sola posición significa que los otros están vencidos y esa no es la idea, la idea es crear una posición común y buscar los lugares en los que sí tenemos acuerdo”, estimó.

Aunque, enfatizó en que “uno puede manifestar sus convicciones, defender sus convicciones en forma muy firme y al mismo tiempo en un ambiente de respeto”.

“Si para mí es nuevo y me cuesta toda la parte mediática de ser presidenta, si hay algo que no me cuesta, y yo creo que hay muchas personas de la comisión que tampoco, que están igual, es debatir con respeto y convicción”, puntualizó.

Undurraga: “La gente se asustó con una situación de desborde en el proceso anterior”

Consultada por las críticas al proceso, especialmente por integrar una comisión designada por el Congreso, Undurraga se justificó apuntando a las lecciones que se sacaron de la Convención Constitucional.

“Eso responde un poco a los orígenes del proceso, porque la gente se asustó con una situación de desborde en el proceso anterior”, sentenció.

“Yo entiendo que uno puede explicar qué pasó en la Convención anterior, las personas elegidas se sentían muy responsables de representar a veces a ciertos grupos muy específicos y esos grupos les exigían una actitud un poco más radical”, opinó.

Por último, respecto a su posición en el anterior proceso, la presidenta Undurraga reconoció que si bien apostó por el Apruebo, el texto debía ser mejorado.

“Voté Apruebo, porque me parecía que había que aprobar el texto sobre el cual después se iba a trabajar nuevas reformas”, reconoció.

“Yo tenía la sensación de que había muchos aspectos que sí eran positivos, otros no, otros eran realmente problemáticos, pero se habían trabajado los quórum en el Congreso para reformas constitucionales, entonces sí se aprobaba, iba a continuar un diálogo y como soy progresista prefería partir con un texto que hubiera avanzado en muchos aspectos que yo consideraba relevantes y que después se fueran mejorando”, señaló.

“Ahora partimos de cero, así se dieron las cosas y hay que hacer el trabajo y tenemos esperanza en que va a salir bien”, matizó.