¿Aires de divo? Las extrañas exigencias de Drake en Lollapalooza 2023

Drake dejó con gusto a poco a sus seguidores con un show de casi 45 minutos en Lollapalooza Chile 2023. Sin embargo, el canadiense también sorprendió con algunas de sus peticiones, como la prohibición de transmitir su presentación por streaming, o limitar el tránsito por la zona de prensa.

Una no muy amigable actitud tuvo el cantante canadiense Drake, durante su paso por Lollapalooza Chile 2023, quien sorprendió con algunas de sus exigencias.

Lejos de mostrar cercanía con sus fanáticos fuera del escenario, el artista pidió, por ejemplo, que su show no fuera transmitido por medio del streaming oficial del festival.

Algunas de las exigencias de Drake en Lollapalooza 2023

Casi 45 minutos duró la presentación de Drake en el escenario de Lollapalooza Chile 2023 este sábado, tiempo menor al de la mayoría de los artistas cabeza de cartel (headliner).

El día antes, en la versión de Argentina, su show fue de 1 hora cerrada.

Además, en el país trasandino, exigió que su presentación no fuera transmitida por medio de streaming oficial del festival, petición que repitió en nuestro país, por lo que los fanáticos que no pudieron estar en Lollapalooza, no pudieron verlo en vivo.

Otra de sus exigencias sorprendió a gráficos y periodistas. El intérprete de “One Dance” pidió que nadie pudiera entrar ni salir del área de prensa desde las 21:30 (antes de su show) y hasta 10 minutos después de terminarlo.

Por lo anterior, quienes estaban ahí, debían salir o quedar dentro sin posibilidad de salir, una vez concluido el show.