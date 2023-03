Tras no transmitir en vivo en Argentina: emisión de show de Drake siembra dudas en Lollapalooza Chile

La noche del viernes, fans de Drake en Argentina reclamaron que el artista decidió no emitir en vivo su show en el Lollapalooza del país vecino. Ahora, fans chilenos que no pudieron asistir al concierto se plantean esta duda.

Y es que fue justo antes del inicio del show que desde la producción del festival pasaron un mensaje informaron que el intérprete de “God’s Plan” había optado por no llevar en vivo su presentación.

“Drake decidió, minutos antes de salir al escenario, no permitir la transmisión en vivo de su show, a pesar del compromiso formal previamente asumido. Lamentamos la decisión del artista”, decía el mensaje.

Su decisión levantó una ola de críticas, pero también hubo quienes se lo tomaron con humor, reclamando que habían esperado todo el día para ver su show.

BioBioChile, consultó por el show en vivo de Drake a la productora Lotus a cargo del evento. Sin embargo, la respuesta no disipó las dudas.

“Nunca se sabe hasta último minuto con las transmisiones de artistas así de grandes”, señalaron, por lo que la decisión de Drake nuevamente podría conocerse a pocos minutos de su presentación, que tendrá lugar en Chile este sábado.

Otros artistas importantes que se presentarán hoy son Rosalía, por ejemplo, que no tuvo problemas con la emisión en vivo en Argentina.

Por otra parte, algunos asistentes al concierto de Drake también relataron que el público de Argentina no conocía sus canciones, razón por la que se retiró del show media hora antes.

#Drake no se sintió el artista top mundial que lo es. El público del #LollaAR no se sabía sus letras. Insólito. El ego no le permitió seguir. Lo noté muy incómodo en los últimos minutos y literalmente abandonó antes de tiempo. Una locura. Sin dudas quedará en la historia. pic.twitter.com/HEPMlyD60s

