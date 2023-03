Armin van Buuren responde si eliminaría su colaboración con Ron Jeremy: "Es muy terrible lo que pasó"

El afamado DJ y productor neerlandés Armin van Buuren, una de las visitas ilustres de Lollapalooza 2023, también se refirió a la reciente baja de Blink-182 del festival. "Me hubiese encantado ir a ver su show. Son increíbles", dijo.

El sábado 18 de marzo, en la segunda jornada de Lollapalooza Chile 2023, Armin van Buuren será el encargado de cerrar la noche del Perry Stage, el escenario dedicado a la electrónica en el festival que celebrará su undécima versión el próximo 17, 18 y 19 de marzo.

“He tocado en Chile en muchas ocasiones en mi carrera, y estoy muy emocionado por poder tocar de nuevo. Tengo mucha nueva música, y me emociona volver a ver a mis fans chilenos”, cuenta a BioBioChile Armin Jozef Jacobus Daniël van Buuren, el único DJ reconocido cinco veces como el mejor del mundo por la prestigiosa revista DJ Mag.

“Yo debería haber tocado en el Lollapalooza 2020, pero por el covid se suspendió y no pude regresar el año pasado. Y ahora, 3 años después del anuncio, voy por fin a hacer el show”, agrega el holandés, quien también lamentó la baja de Blink 182 en el cartel de este año.

“Me gusta mucho su música, no soy un súper fan, pero me hubiese encantado ir a ver su show. Son increíbles”, cuenta. Sobre Twenty One Pilots, los reemplazantes de los californianos, tampoco escatima elogios: “También son increíbles, son un buen reemplazo, pero estoy enfocado en mi propia música y mis propios fans”.

“A State Os Trance”: El locutor Armin van Buuren

Este 2023, el productor montará en Amsterdam una exposición que conmemora los 22 años de uno de sus proyectos más queridos: “A State Of Trance”. Un programa de radio enfocado en la música electrónica donde junto a Ruben de Ronde propone su propia curatoría musical.

Emitido por diferentes señales alrededor del mundo, se estima que el programa cuenta con 40 millones oyentes. “No, por supuesto que nunca imaginé el alcance que tendría”, reconoce.

“Cuando empecé, sólo era un joven emocionado por la música trance y quería promocionarla a una gran escala. Estoy muy orgulloso de decir que la fórmula del programa de radio sigue siendo la misma desde el primer día. Y ahora, tener mi propia exhibición en Ámsterdam es bastante bizarro. Estoy muy orgulloso de esto, que demuestra que muchos fans creen en esta música al igual que yo. Tengo mucha esperanza”, dice

Para Armin, sus canciones, su sello (Armada Music, que también cruzó las dos décadas) y su trabajo con A State Of Trance son el eje de sus planes. “Todo lo que quiero compartir con mis fans lo hago a través del programa de radio, y eso es muy importante. Y creo que fui uno de los primeros en adoptar la radio de esta forma, y usarlo como una herramienta para alcanzar a mis fans”, reconoce.

“Nunca podría haber imaginado que 20 años después estaría aquí y seguiría haciendo el mismo programa de radio. Se siente increíble. Y gracias a todo el apoyo de todos los fans alrededor del mundo”, agradece.

Por ahora, más allá de la expo, van Buuren continúa proyectando el futuro “A State Of Trance” “mientras la música trance siga avanzando”.

“No quiero hacerlo por dinero o por la fama, sino porque amo esta música. Hay algo muy genial en el fanbase y en la música; realmente conmueve mi corazón escuchar esta música todos los días. Soy un DJ y tengo que preparar mis sets todas las semanas de todas formas. Entonces hacer este programa de radio realmente me prepara para hacerlo”, añade.

Una colaboración incómoda: Armin van Buure y Ron Jeremy

En 2013, el DJ acudió al exactor porno Ron Jeremy para participar del videoclip de “This Is What It Feels Like”. Todo esto 13 años antes que más de 20 denuncias por ataque sexual y violación llevaran al intérprete a un juicio donde arriesgaba 300 años de cárcel.

Finalmente, tras el análisis de un equipo forense, Se dictaminó que Jeremy estaba “mentalmente incapacitado” para enfrentar un juicio, a raíz de un cuadro de “demencia severa”. Por lo mismo, su hermana pidió su traslado a un recinto hospitalario mientras se resuelve el proceso.

“Él no ha tenido un juicio oficial todavía, él no ha sido declarado convicto por un juez todavía, así que esperemos que tenga un juicio justo. Por supuesto que mis pensamientos van hacia todas las víctimas, y es algo muy terrible lo que pasó, es malo definitivamente”, comentó van Buuren.

Consultado sobre si estaría dispuesto a eliminar de plataformas digitales dicha colaboración con Jeremy, si sus seguidores se lo pidieran, agregó: “Prefiero evitar adelantarme a conclusiones antes que un juez investigue el caso. Creo que esto se merece este tipo de tratamiento”.

Por ahora, tras su tour con Lollapalooza (el más grande de su agenda para este año), el neerlandés pasará por el Ultra Music Festival y comenzará a preparar los preparativos de la exposició de “A State of Trance”.

“A finales de marzo voy a lanzar mi nuevo álbum ‘Feel Again Pt. 3’, que completa esa trilogía de álbumes. La primera parte debutó en mayo del año pasado y la segunda en octubre. Estoy muy emocionado de poder hacer tours con este nuevo álbum. Llevaremos A State Of Trance alrededor del mundo también, haremos un show en Londres el 2 de julio.