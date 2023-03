Pánico detalla su nuevo regreso: "Era horrible, pero en Chile en los 90 había una libertad muy grande"

Pánico, la mítica banda chilena de los noventa que lideran Edi Pistolas y Carolina Tres Estrellas, regresará a la actividad en Lollapalooza Chile con una formación inédita y no pocos planes bajo el brazo. ¿Uno de ellos? Proyectar para 2024 una edición de demos, grabaciones y rarezas de grupo, que encontraron en el baúl de una bodega familiar. Días atrás, a su vez, reeditaron en vinilo sus dos primeros discos, ahora remasterizados. "No sé si Pánico es un grupo importante, pero participó de un momento donde pasaron cosas importantes que hoy tienen sentido", aseguran.

De las más de 100 bandas y solistas que serán parte del festival Lollapalooza 2023, hay una que arribará al Parque Bicentenario de Cerrillos con el rótulo de “leyenda chilena de los noventa”, y luego de casi 10 años de un silencio, para muchos, inexplicable. Se trata de Pánico, la agrupación capitalina de noise-punk que regresa con nueva formación y sus dos bastiones fundacionales: Eduardo Henríquez y Carolina Chaspoul, mejor conocidos como Edi Pistolas y Carolina Tres Estrellas.

La dupla y matrimonio, radicado en Francia desde hace ya décadas, fue uno de los invitados confirmados de la versión 2020 de Lollapalooza, que finalmente fue suspendida por la crisis sanitaria del covid-19.

“La postergación la vivimos con calma, porque no se podía hacer nada. Estuvimos tristes de no poder hacerlo, pero sabíamos que era sólo una postergación. Hubo una propuesta del festival para volver el año pasado, pero las agendas no calzaron”, cuenta Edi Pistolas a BioBioChile desde el cuarto día de ensayos del “modelo Pánico 2023”.

Desde el receso en adelante, el binomio se abocó a proyectos personales y a Nova Material: dúo experimental que entremezcla elementos de música electrónica con percusiones que a veces rozan la inspiración atávica, y que van desde el azote de piedras lanzadas en pleno estallido social hasta vibraciones de metales y guitarras eléctricas reutilizadas como baterías.

“Fue para mejor, porque se armó una expectativa. Antes de ese anuncio, no había planes de volver a Chile y no se hablaba de eso. Con la cancelación del concierto, la gente dijo: ‘ah, Pánico va a volver en algún momento’. Y eso fue súper bueno”, reflexiona el vocalista de la banda que hoy, además de su esposa, completan Juanito Zapatillas, Tatán Cavernícola y Memoria Radial.

Se trata de una formación inédita en la historia del colectivo, pero con “viejos conocidos”: Juanito Zapatillas fue el primer guitarrista de Pánico, mientras que Memoria Radial llegó en su reemplazo para los discos “Rayo al Ojo” y “Subliminal Kill”. Tatán Cavernícola, por su parte, es el baterista histórico del combo.

“El show será una revisión de comienzo a fin de Pánico, con mucho material de los 90, del disco rosado, del ‘Rayo al ojo’, de ‘Subliminal Kill’ y de ‘Kick"”, resume Pistolas sobre la presentación que se llevará a cabo en el tercer día del festival, el domingo 26 de marzo en escenario y horario por confirmar.

“El primer día de ensayo tocamos los temas que salieron de una. Hay también una cosa emocional que hace que los temas de Pánico, una vez que uno se entrega, te transformen. Por eso creo que tenía esos nombres de personajes ficticios: hay una transformación arriba del escenario que es inmediata”, confiesa a BioBioChile la bajista y fundadora franco-chilena Carolina Tres Estrellas.

Antes de su arribo al Parque Bicentenario de Cerrillos, el grupo se presentará este jueves 9 de marzo en el quilpueíno Trotamundos Terraza, en uno de los dos conciertos paralelos (“slideshows”) de Lollapalooza que protagonizarán. El segundo, será el 23 de marzo en el Teatro Coliseo de Santiago, tres días antes del evento central.

“Los temas del Rayo al Ojo, por ejemplo, los tocamos muy poco; tienen veintitantos años. Pero cuando se sienta el baterista, nos salen al tiro (…). Suena sónico y hasta contemporáneo, es casi como conceptual”, ríe y vaticina Henríquez.

(P): ¿Les hubiese gustado debutar como banda en una época distinta al Chile de los 90?

(EP): ¡Obvio que no! (ríe). Creo que los 90 fueron ideales para Pánico, los 90 en Chile fueron un momento muy libre. Era muy cartucho, encerrado, clasista y horrible, pero a la vez había una libertad muy grande. Uno se salía un poco del esquema y hacía lo que quería. En Europa, en ese mismo momento, las cosas eran muy distintas. Todo estaba ya hecho, había un sentimiento así en ese momento. Acá la gente estaba saliendo de la dictadura, y había una necesidad muy fuerte de expresarse. Eso favoreció que aparecieran muchos artistas y que la gente estuviera haciendo algo un poco fuera de formato, porque Chile estaba un poco fuera de la industria. Entonces fue ideal para Pánico, fue una especie de lugar donde fuimos inventando nuestra pega y aprendiendo mientras la inventábamos.

(P): ¿Se reconocen a sí mismos como una banda importante en la historia del rock chileno?

(EP): Para nosotros, la experiencia Pánico fue muy importante, fue una escuela de vida, y somos las personas que somos porque vivimos esa experiencia Pánico; tenemos mucha suerte de haberla vivido. Pienso que algo de lo que hicimos imprimió. No sé si Pánico es un grupo importante, pero participó de un momento donde pasaron cosas importantes que hoy tienen sentido. De alguna forma se abrieron puertas para que otras cosas sigan pasando, tal como nosotros fuimos influenciados por otros artistas. Ese también es uno de los motivos de por qué para nosotros es interesante volver, porque es una forma de contar esa historia que sucedió y que vivimos juntos.

(P): En pandemia vivieron un duelo muy sensible: la muerte del influyente dibujante nacional Karto, que incluso los inmortalizó en un cómic. ¿Cómo recuerdan hoy a Karto y ese periodo?

(CTE): Estuvimos muy tristes cuando supimos la noticia de la muerte de Karto, era un amigo muy grande, muy importante. Era alguien mayor que nosotros, que vivió en los 80, y eso ya era tener una diferencia a nivel generacional, porque él vivió la época dura de los 80. Era un hijo de la dictadura, que hizo su vida en Chile, entonces era distinta su visión a la que teníamos nosotros. Él tenía una visión desde adentro, y eso era muy relevante. Tenía un sentido del humor muy particular.

(EP): Es muy interesante eso que pasó con la generación de Karto, en el underground de los 80 en Chile, en dictadura, donde hubo una forma de hacer arte y expresarse. Y cuando llega Pánico, ese momento está acabado y va comenzando otro. Los artistas que estábamos ahí, en ese momento, fuimos la conexión que llevó hacia esta nueva forma de expresarse, y Karto esto lo entendió muy bien. Fue un gran colaborador y amigo, y nos vimos mucho durante mucho tiempo. Estuvimos conectados con él hasta el final.

(P): ¿Se les abre el “apetito discográfico” con este regreso? ¿Habrá nuevo material de Pánico en el corto plazo?

(EP): Por el momento, grabar algo nuevo, no. Pero acabamos de reeditar nuestros dos primeros discos en formato vinilo (el EP homónimo conocido como “Bruce Lee”, por su portada de 1994, y el álbum de 1998 “Rayo al ojo”). Ese material que fue grabado con nuestro sello independiente, Combo Discos, estaba muy perdido, muchos no lo conocían, o lo conocieron en un formato de mala calidad. Recuperamos las salidas de estudio y volvimos a masterizar, con las técnicas de hoy, y se amplificó el sonido. Suena increíble.

(P): ¿Queda material pendiente de los noventa (demos, outtakes, sesiones, etc) que los fans de Pánico aún no conozcan?

(EP): Muchísimo. En la última ida a Chile con Nova Materia bajamos a la bodega de la casa de mi papá y ahí hay un baúl azul donde están nuestros casetes de la época. Bajamos para saber si encontrábamos algo entretenido. Y encontramos una caja que contiene 69 casetes que se ocupaban en la grabadora de cuatro pistas de Pánico. Ahí están todos los demos desde el disco rosado hasta el disco de cumbias, está todo ahí. Hay inéditos, hay conciertos, hay material que nunca se terminó de grabar, hay mucha música. No hemos tenido tiempo de revisar entero ese material, porque eso en sí es un trabajo a tiempo completo, pero claramente va a salir una edición el próximo año de rarezas y material inédito entre 1994 y 1999.