Kali Uchis: el tierno origen del nombre artístico de la cantante tras "Telepatía"

La cantante colombiana Kali Uchis, quien se presentará en Lollapalooza Chile el viernes 17 de marzo, debe su nombre artístico a un apodo familiar de infancia. Su nombre real es Karly Marina Loaiza.

Karly Marina Loaiza es el verdadero nombre de la artista estadounidense colombiana conocida como Kali Uchis, quien se hizo mundialmente conocida en 2021 por el éxito “Telepatía”, de su disco Sin Miedo.

Aunque nació en Virginia, Estados Unidos, la estrella de 28 años es hija de colombianas y siempre se ha mostrado muy conectada con esas raíces.

De hecho, su nombre artístico deriva precisamente de la profunda conexión con su familia.

El origen del nombre artístico de Kali Uchis

Tal como rescata La Nación, el nombre artístico de la colombiana deriva de un apodo cariñoso que le decía su familia, especialmente su padre.

Como se llama “Karly”, en su infancia le decían “Karluchis”, y de ahí derivó en el actual “Kali Uchis”, como es mundialmente conocida.

Kali Uchis llega a Lollapalooza Chile con disco nuevo

Kali Uchis se presentará en Chile en la próxima edición de Lollapalloza, que se desarrollará entre el viernes 17 y el domingo 19 de marzo en el Parque Bicentenario de Cerrillos.

La cantante, que se presentará en la primera jornada del popular festival, llegará al evento con nuevo disco.

Se trata de “Red Moon In Venus”, álbum que incluye colaboraciones con Summer Walker, Don Toliver y Omar Apollo, y los sencillos “Moonlight” y “I Wish You Roses”.

“El amor es el mensaje. Este LP es una expresión ardiente y atemporal de deseo, desamor, fe y honestidad, que refleja la divina feminidad de la luna y Venus. La luna y Venus trabajan en conjunto para que los aspectos clave del amor y la vida funcionen bien”, dijo al respecto.

Además, Kali agregó: “Este cuerpo de trabajo representa todos los niveles del amor: liberar a las personas con amor, atraer el amor a tu vida, y el amor propio. Muchos astrólogos creen que la luna de sangre puede hacer que tus emociones den un vuelco, y eso es lo que me pareció que representaba mejor este proyecto.”

“Red Moon In Venus” incluye colaboraciones con Summer Walker, Don Toliver y Omar Apollo, así como los temas lanzados anteriormente, “Moonlight” y “I Wish You Roses”, que llegó acompañado de un vídeo dirigido por Cho Gi-Seok y fue elogiado por PAPER como “lujoso” e “inmaculadamente producido”.

Una postpandemia exitosa

Además, Uchis se embarcará en una gira norteamericana con entradas casi agotadas , con paradas en el Radio City Music Hall de Nueva York, el Aragon Ballroom de Chicago, el Anthem de Washington D.C. y otros lugares. Uchis también es una de las artistas principales de Coachella, Lollapalooza Argentina y Brasil y Estéreo Picnic en Colombia.

El año pasado, Kali Uchis ganó tres Billboard Latin Awards, dos Billboard Music Awards y un American Music Award.

En 2021, se llevó a casa su primer Premio Billboard de la Música Latina por su álbum en español aclamado por la crítica, Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios) ∞, lanzado en 2020 y que dio lugar al éxito arrollador y líder de las listas, “telepatía”, que se ha reproducido más de 2 mil millones de veces hasta la fecha.

Ese mismo año, ganó su primer Grammy, el Premios Nuestra Tierra y el Premios Juventud de Univision, fue portada de Office Magazine, actuó en “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon,” y realizó una gira por los estadios de Norteamérica con Tyler, the Creator.

Uchis ha colaborado y compartido escenario con SZA, Gorillaz, Jorja Smith, Diplo, Major Lazer, Snoop Dogg, Kaytranada, Leon Bridges y muchos más, y ha realizado giras por todo el mundo, con actuaciones muy elogiadas como cabeza de cartel en Tropicalia, Coachella, Governors Ball, Bonnaroo, Austin City Limits, Lollapalooza y muchos otros.