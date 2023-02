Afirman que Blink 182 se bajaría de Lollapalooza Chile por lesión de Travis Barker

Hace casi un mes, el baterista de Blink 182, Travis Barker, sufrió una grave lesión en uno de sus dedos, la que al parecer, se agravó hace pocos días, según una imagen que publicó en su cuenta oficial de Instagram. Esto levantó el rumor de que la banda se bajaría de Lollapalooza Chile 2023, lo que fue confirmado por un periodista brasilero.

A casi 3 semanas de la edición 2023 de Lollapalooza en Chile, una de las principales bandas invitadas, Blink 182, se bajarían del festival musical debido a una grave lesión de su baterista, Travis Barker.

Vale recordar que la banda californiana está programada para tocar al cierre de la tercera jornada del domingo 19 de marzo, en el Parque Cerrillos, en la región Metropolitana.

Blink 182 se bajaría de Lollapalooza por lesión de Travis Barker

El pasado 8 de febrero, el baterista de Blink 182, Travis Barker, publicó en su cuenta oficial de Instagram, las imágenes de los exámenes e intervenciones a las que tuvo que someterse por la lesión sufrida en uno de sus dedos.

De igual manera, en la oportunidad, escribió en su cuenta de Twitter: “Ayer estaba tocando la batería en los ensayos y me rompí el dedo tan fuerte que me lo disloqué y me rompí los ligamentos”, dando más detalles junto a un emoticón con cara de enojo.

Casi un mes después del mencionado incidente, el pasado domingo 19 de febrero, Barker volvió publicar una imagen en la red social, donde dice “de nuevo” y muestra uno de sus dedos con un bulto morado.

La mencionada fotografía de Travis Barker, levantó con más fuerza las sospechas de su ausencia de Blink 182 en Lollapalooza Chile 2023.

De esto hizo eco el periodista musical brasileño José Norberto Flesch, quien afirmó en twitter: “Blink-182 ha notificado a Lollapalooza Chile que quiere cancelar los shows. La producción de Lollas habla con la banda para tratar de evitar la cancelación”.

Todo, sin que la organización, ni la banda hayan emitido un comunicado oficial.