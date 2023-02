A un mes de Lollapalooza Chile: Travis Barker se rompió un dedo y los ligamentos ensayando

El baterista estadounidense Travis Barker mostró que se rompió un dedo durante los ensayos previos al festival de música Lollapalooza, que lo trae al país el próximo 19 de marzo.

En su cuenta de Instagram, el artista publicó una imagen de su dedo herido, además de los exámenes e intervenciones que tuvieron que realizarle para volver el hueso a su lugar.

Mientras, en su cuenta de Twitter, el baterista explicó más detalles de lo ocurrido: “Ayer estaba tocando la batería en los ensayos y me rompí el dedo tan fuerte que me lo disloqué y me rompí los ligamentos”, escribió junto a un emoji enojado.

I was playing the drums at rehearsals yesterday and I smashed my finger so hard I dislocated it and tore the ligaments 🤬

— Travis Barker (@travisbarker) February 8, 2023