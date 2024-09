Primera atleta trans en la historia de Paralímpicos debutó en París 2024: fue eliminada en 1ra ronda

Valentina Petrillo, la primera atleta trans en la historia de los Juegos Paralímpicos, quedó eliminada en su debut en París 2024. Luego de pasar la primera ronda, no hizo una gran marca en las semifinales y no logró avanzar a la final.

La velocista italiana de 50 años compitió en el Stade de France, ante 70 mil espectadores, y terminó tercera en la segunda carrera. Por lo tanto, no sigue en competencia.

Sin embargo, se espera que la atleta ciega se presente a la misma disciplina, pero de 200 metros.

Valentina Petrillo nació en Nápoles en 1973, donde fue diagnosticada con el síndrome de Stargardt a los 14 años, que luego la dejó con discapacidad visual y en 2019 comenzó su transición de género, después de años en la Selección italiana de fútbol sala, cuando todavía competía en categorías masculinas. Cuando pasó al atletismo, ganó 11 títulos nacionales.

Fue la primera mujer transgénero en participar en la categoría femenina en el campeonato italiano de atletismo paralímpico en 2020, quedó quinta en el campeonato europeo de 2021 y en 2023 ganó dos bronces en el campeonato mundial de París.

Además, Petrillo es la protagonista del documental ‘5 nanomoles – El sueño olímpico de una mujer trans‘ y que se refiere a los cinco nanomoles por litro de sangre es la cantidad máxima de testosterona permitida por el COI para que los deportistas transgénero participen en competiciones de categoría femenina.

🚨BREAKING🚨

A biologically male runner has just qualified for the Women's 400m T12 semi-finals at the Paris Paralympic Games.

Valentina Petrillo, a father of two, previously won 11 national titles in the men's category before beginning to identify as a "woman." pic.twitter.com/7CqLuFD8dB

— REDUXX (@ReduxxMag) September 2, 2024