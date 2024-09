Katherinne Wollermann tras ganar un histórico oro en JJPP París 2024: "He pasado por tantos esfuerzos"

Una chilena logró hacer historia este domingo en los Juegos Paralímpicos de París 2024. Katherinne Wollermann obtuvo, en el último día de competencias, el primer lugar en los 200 metros KL1 del canotaje en las aguas de Vaires-sur-Marne.

La oriunda de Chiguayante ganó el oro para el Team ParaChile con un tiempo de 51.95 segundos. Superó en una definición de infarto a la ucraniana Maryna Mazhula, plata con 52.87 segundos, y la alemana Edina Müller, bronce con 53.13.

Esta es la cuarta presea dorada para Chile en la historia de la cita de los tres ágitos. Wollermann se suma a Cristián Valenzuela en Londres 2012 y Alberto Abarza y Francisca Mardones en Tokio 2020.

Tras hacer historia para el deporte nacional, la deportista de 32 años exteriorizó sus sensaciones. “Estoy como procesando. Fue todo muy rápido, como que pestañaste y ya pasó. Es la primera medalla de oro para el canotaje y el para canotaje en Chile… Era algo que no esperaba y además con world record, que fue a nivel paralímpico”, dijo de entrada.

“Estoy contentísima. No sé cómo expresar la emoción, porque es como muy interno. He pasado por tantos esfuerzos, tantos sacrificios. No es un deporte fácil, por lo que la disciplina y la constancia me ha llevado a este logro”, añadió al canal del Team ParaChile.

Además, Katherinne se dio el tiempo de agradecer “a todo el equipo que tengo detrás, el Comité (Paralímpico de Chile), el IND (Instituto Nacional del Deporte), los auspiciadores y tanta gente que hay detrás de esta medalla… Es bacán”.

“Cada esfuerzo y cada cosa que he hecho en la vida ha valido la pena, porque este es el resultado de lo que vengo haciendo hace muchos años. Desde el 2012 que comencé y hoy en día se ve reflejado en esto. La gente ya me preguntaba si me preparaba para Los Ángeles y Australia, pero soy una persona que vive el presente”, indicó.

La destacada para canoísta se convirtió hoy en la segunda mujer chilena en ganar una medalla de oro en JJPP. “Hay alegría, felicidad. Puedo ser un líder para que otras mujeres se puedan sumar al deporte y se empoderen. Estamos rompiendo barreras y nuestros propios límites”, cerró.