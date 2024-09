La frustración de Francisca Mardones tras rozar el bronce en los Paralímpicos: "Ha sido muy difícil"

Francisca Mardones estuvo a centímetros de conseguir la medalla de bronce en el lanzamiento de la bala en los Juegos Paralímpicos de París 2024.

La chilena se quedó con el cuarto lugar al registrar una distancia de 7.59 metros, siendo desplazada por la usbeka, Nurkhon Kurbanova, quien lanzó 7.73 metros y relegó del tercer puesto a la nacional.

Una amarga situación que se refleja en las palabras de Mardones, quien en sus palabras evidenció la desazón de no ingresar al podio de la competición.

En sus primeras palabras, Francisca detalló que “la verdad que… ufff… recién me doy cuenta que es cuarto lugar, tenía toda la esperanza del tercero. Como que tenía toda la ilusión, había trabajado tanto por este campeonato, tres años, después de Tokio trabajé con este foco y las cosas han sido súper diferentes”.

“Ha sido muy difícil, muy, muy, pero extremadamente difícil, entonces te lo juro que yo sé que ahora quizás no me doy cuenta, pero este cuarto lugar, este diploma sin duda para mí, debe ser una medalla porque nos hemos sacado la cresta para llegar acá, por mejorar centímetro a centímetro”, afirmó.

“Ahora es más complicado”

Posteriormente estalló en llanto al revelar que “he tenido que luchar por recuperar masa muscular, por recuperar peso, y no lo consigo, y no lo consigo, y seguimos trabajando, trabajar 10 veces para mejorar un centímetro, lo que antes mejorábamos mucho más fácil, ahora es más complicado”.

“Hoy tuve el mejor lanzamiento de los últimos dos años y con eso me tengo que quedar. Le puse todo el corazón, toda la garra, por mi familia, por mi equipo, por mi país, pero principalmente por mí, porque me he sacado la cresta, te lo juro que no me imaginé que iba a ser tan bueno el lanzamiento”, deslizó.

Por último y ya más repuesta, Francisca Mardones enfatizó que “Las ganas siempre van a estar porque llevo el deporte en la sangre, pero primero está mi salud. La verdad que no sé, nadie sabe pero yo en Tokio competí con una hernia”.

“Después del oro de Tokio me tuve que operar, después empecé con problemas con el SIBO (sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado) y eso me hace no poder recuperar musculatura, lucho todos los días contra eso. Lo primordial ahora es recuperar mi salud. Las ganas están, pero la decisión es médica”, finalizó.

