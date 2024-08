Atleta que botó vara con su pene recibe millonaria oferta de sitio porno: le piden una hora desnudo

El atleta francés Anthony Ammirati, que se volvió viral durante los JJOO de París por botar con su pene la vara en uno de sus saltos con garrocha, recibió una inesperada oferta de un sitio porno en las últimas horas.

Según reportó el portal TMZ estadounidense, el dueño de la plataforma Camside puso 250 mil dólares sobre la mesa (222 millones de pesos, aproximadamente) para ‘fichar’ al deportista.

El garrochista quedó eliminado en la ronda clasificatoria en París 2024, pero llamó la atención por su ‘tragicómica’ eliminación que lo convirtió en un éxito de redes sociales.

En este sentido, el vicepresidente de Camside, Daryn Parker, afirmó -según consigna Marca- que “si fuera por mí, te premiaría por lo que todos los demás vieron, tu talento debajo del cinturón”.

French Pole Vaulter Anthony Ammirati’s Olympic medal dreams came crashing down after his Pole struck the other pole😶😭

“It’s a big disappointment. I’m a bit gutted” he said. #anthonyammarati #Olympics #polevault #Paris2024 pic.twitter.com/xnSQnVlfiT

— Hockey Patrol (@HockeyPatrol) August 6, 2024