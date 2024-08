Tragicómica eliminación de garrochista francés en París 2024: botó la vara con su pene

El garrochista francés Anthony Ammirati no pudo inscribir su nombre en la gran final de los Juegos Olímpicos de París 2024 por culpa, aunque suene increíble, de su pene.

Al igual que sus compatriotas Thibaut Collet y Robin Emig, el atleta local quedó eliminado en las clasificatorias del salto con pértiga al no superar la marca de los 5.70 metros.

Fue en uno de sus intentos por mejorar su registro, que Anthony Ammirati había superado el listón hasta que, con sus genitales, movió la vara y su esfuerzo fue marcado como inválido.

“Este curioso incidente fue captado en video y rápidamente se difundió por las redes sociales, convirtiendo al saltador francés en uno de los protagonistas más comentados de París 2024”, destacó Mundo Deportivo.

Vale mencionar que el sueco Armand Duplantis, récord mundial en la disciplina, avanzó como primero a la final del salto con pértiga y es el gran candidato al oro.

The most peculiar way to lose a pole vaulting Olympic competition.

Athlete Anthony Ammirati, #today.pic.twitter.com/fqOnluvb5B

