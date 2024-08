No paran las sospechas contra nadadores de China en JJOO de París: británico les insta a "retirarse"

Adam Peaty, integrante del equipo de natación de Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos de París 2024, arremetió contra los representantes de China tras salir de la piscina.

En la final del 4×100 metros estilos masculino en suelo francés, China se quedó con la medalla de oro con una contundente presentación. Desbancó a Estados Unidos y le recortó más de medio segundo.

En tanto, los cuatro nadadores británicos culminaron la prueba en cuarta posición, a 2.14 segundos de los vencedores.

Jiayu Xu, Haiyang Qin, Jiajun Sun y Zhanle Pan le quitaron así el título al equipo estadounidense, que no perdía el oro en esta prueba desde 1980.

Qin Haiyang y Sun Jiajun, que participaron de la final del pasado domingo, estuvieron entre la decena de deportistas por los cuales saltaron las alarmas en los controles antidopaje en competencia. Dieron positivo en trimetazidina, una sustancia que puede mejorar el rendimiento.

Sin embargo, la Agencia Mundial Antidopaje y la de China determinaron que no era dopaje, sino una contaminación alimentaria.

Peaty, no obstante, aún tiene serias dudas y pidió que descalifiquen al equipo chino e instó a los deportistas involucrados a retirarse. “No tiene sentido ganar si no ganas de manera justa”, expresó en declaraciones que recoge Le Parisien.

“Creo que lo sabes en el fondo. Si tocas (el bordillo al terminar el largo) y sabes que estás engañando, entonces realmente no ganas… Para mí, si has sido ‘contaminado’ dos veces, creo que como persona honorable deberías retirarte del deporte”, agregó el ganador de la presea de plata en los 100 metros pecho.

En la misma línea, el británico apuntó que “también me han hecho preguntas sobre personas que no han sido infectadas y lo respeto. No quiero poner a toda una nación o a un grupo de personas en la misma canasta. Creo que sería muy injusto”.