Tenista colombiana quedó ’hipnotizada’ al ver pasar a Nadal por su lado en JJOO: reacción se viralizó

La tenista colombiana Camila Osorio avanzó a los octavos de final en los JJOO de París 2024 tras vencer a Dayana Yastremska. Tras su victoria, se topó con Rafael Nadal en la zona mixta de Roland Garros, donde Osorio, emocionada, se quedó \'hipnotizada\' mirando al español y bromeó diciendo que él la saludó. Durante una entrevista, la tenista preguntó si Nadal había ganado, a lo que le respondieron que ella había ganado, y Osorio cerró con humor diciendo que por eso Nadal estaba "enojadito". Por otro lado, Nadal había perdido ante Djokovic con problemas físicos que no le permitieron competir al cien por ciento. Djokovic mostró un dominio claro en el partido, venciendo a Nadal 6-1 y 6-4 con un gran desempeño en su revés y movilidad en la cancha.

Este lunes, la tenista colombiana Camila Osorio le ganó 7-6 y 6-4 a la ucraniana Dayana Yastremska y se clasificó a los octavos de final en los JJOO de París 2024. Luego de su gran victoria, se cruzó con Rafael Nadal y protagonizó un desopilante momento.

El español, que venía de perder 6-1 y 6-4 ante Novak Djokovic, pasó por la zona mixta de Roland Garros mientras Osorio estaba brindando una nota a distintos medios de su país.

La tenista de 22 años se olvidó por completo que estaban haciéndole una entrevista y se quedó ‘hipnotizada’ mirando a Nadal. Osorio no pudo ocultar su emoción y bromeó: “Me saludó. Lo que pasa es que ustedes no están viendo, pero me saludó”., dijo entre risas.

Los periodistas quisieron seguir con el reportaje, pero ella no podía contenerse y preguntó: “¿Ganó?”. “No, usted ganó”, le contestó el comunicador. Enseguida, Camila cerró con otro comentario jocoso: “Ah, por eso está como enojadito”.

Recordemos que Novak Djokovic superó en dos sets corridos al hispano. Con problemas físicos y llenó de incertidumbre, Nadal había superado a Fucsovics en un durísimo partido, sin embargo, la molestia en sus isquiotibiales no lo dejaron competir al cien porciento de sus posibilidades contra el serbio arrolló contra su rival.

El ganador de 24 títulos de Grand Slam mostró un claro dominio principalmente con su revés, movió a su rival por toda la cancha y no le dio oportunidades en ningún momento para intentar una recuperación: fue 6-1 y 6-4 a su favor.