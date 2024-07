"Si no saco medalla, fracaso": Martín Vidaurre ya mira a los próximos JJOO tras adiós en París 2024

A sus 24 años, Martín Vidaurre lo dio todo y rozó el top 10 de la prueba de ciclismo cross country de París 2024, cerrando en el undécimo puesto su actuación en la cita parisina.

Mejorando su desempeño en relación a lo que hizo en Tokio 2020 (16° lugar), el chileno tiene claro que a pesar de ello, le falta camino por recorrer y dejó una fuerte autocrítica.

“Hola Chile. Hice lo que pude, no era lo que veníamos a buscar, gracias siempre por creer e ilusionarse“, dijo el deportista para agradecer el apoyo desde suelo nacional.

En sus declaraciones a Diego Vega de AS Chile, el santiaguino señaló que tras participar en París 2024,“tengo cuatro años para seguir trabajando”.

Consultado por su objetivo en los próximos JJOO de Los Ángeles 2028, Martín Vidaurre fue claro: “Si no saco medalla, fallo como deportista”.

Refiriéndose también a su primer año en la élite del cross country, el atleta de Red Bull reconoció que “es una disciplina bastante europea, es completamente diferente y nos falta mucho como país todavía”.

“Estos no son los Juegos Panamericanos, este es el mundo real y hay que seguir trabajando, con los pies en la tierra. No hay secretos, no hay margen”, concluyó.