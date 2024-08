Noah Lyles saca la voz tras provocador recado del ’Dream Team’ en redes: "Y vieron lo difícil que es"

El velocista estadounidense Noah Lyles salió al paso en las últimas horas del ‘recado’ que le dejó el ‘Dream Team’ del básquetbol tras ganar la presea de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Luego de coronarse campeón olímpico, el equipo liderado LeBron James, Kevin Durant y Stephen Curry lanzó un provocador mensaje en su cuenta oficial de X: “¿Somos los campeones del mundo ahora?”.

Una pregunta dirigida al atleta que ganó el oro en los 100 metros planos de la justa máxima del deporte. Recordar que los Denver Nuggets se tildaron el 2023 de “campeones mundiales” luego de ganar la NBA, lo que Lyles cuestionó abiertamente.

“¿Campeón del mundo de qué? ¿De Estados Unidos? No me malinterpreten. Me encanta Estados Unidos, a veces, pero eso no es el mundo. Eso no es el mundo. Nosotros somos el mundo. Tenemos a casi todos los países aquí luchando”, indicó el velocista en el Mundial de atletismo en Budapest, Hungría, en 2023.

Y ahora, casi 48 horas después de que el equipo de EE. UU. ganara el oro en baloncesto masculino ante el anfitrión Francia, Lyles suavizó el debate, aunque igualmente fue al choque.

“No es una cuestión de si lo considero o no… Es… lo son. Son campeones olímpicos y en los campeones olímpicos te enfrentas a todo el mundo”, dijo de entrada.

“Y vieron lo difícil que es. Y, por supuesto, salieron victoriosos y, por supuesto, yo sabía que lo harían. Porque tenemos algunos de los mejores atletas, pero vieron que no se puede simplemente abofetear a todos”, complementó.

En la misma línea, el oriundo de Gainesville, de 27 años, dijo que “sabes que hubo un montón de países que dijeron: ‘Oye, no nos vamos a quedar quietos solo porque no jugamos en la NBA. Sabes que tenemos cohesión. Tenemos nuestra propia forma de jugar’”.

“Y hubo muchos momentos en los que estuvieron cerca (de perder). Pero, una vez más, al igual que yo, tengo confianza en que el equipo de baloncesto de Estados Unidos llegará hasta el final“, cerró.