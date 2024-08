’Dream Team’ lanza provocador mensaje tras ganar el oro en JJOO: el ’recado’ a dichos de Noah Lyles

La selección masculina de baloncesto de EEUU se quedó el pasado sábado con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024 al dar cuenta de Francia, anfitriona de la cita, en la gran final.

El ‘Dream Team’, liderado esta vez por LeBron James, Kevin Durant y Stephen Curry, cumplió las expectativas y logró su quinta presea dorada consecutiva al derrotar a los locales por 98-87.

Tras la nueva consagración, el equipo estadounidense lanzó un provocador mensaje en su cuenta oficial de X, en un claro ‘recado’ al velocista Noah Lyles, ganador del oro en los 100 metros de París 2024.

En específico, el Team USA de básquetbol compartió en la citada red social una foto de los campeones y acompañándola con el siguiente texto: “¿Somos los campeones del mundo ahora?”.

De esta manera, el ‘Dream Team’ recordó la ocasión en que el hombre más rápido del mundo hizo comentarios menospreciando a los campeones de la NBA. Cuando Boston ganó en junio la liga más importante del baloncesto, los Celtics compartieron en sus redes el mítico póster con la inscripción: “Campeones del Mundo”.

“Sabes, lo que más me duele es que tengo que ver las finales de la NBA y llevan ‘campeón del mundo’ en la cabeza. ¿Campeón del mundo de qué? ¿De Estados Unidos? No me malinterpreten. Me encanta Estados Unidos, a veces, pero eso no es el mundo. Eso no es el mundo. Nosotros somos el mundo. Tenemos a casi todos los países aquí luchando, prosperando, poniendo su bandera para mostrar que están representados. No hay banderas en la NBA. Tenemos que hacer más. Tenemos que presentarnos al mundo”, dijo Lyles tras ganar los 200 metros del Mundial 2023.

La provocativa referencia del equipo estadounidense de baloncesto no pasó desapercibida en redes y las respuestas de los usuarios fueron mayoritariamente negativas.

“No, es Alemania” o “campeones olímpicos, por favor”, fueron algunos de los comentarios. El grueso de las respuestas apunta que la conquista de los norteamericanos es olímpica y no mundial.