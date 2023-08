Noah Lyles desató la polémica en Estados Unidos. El ganador de tres medallas de oro en el reciente Mundial de Atletismo de Budapest, en Hungría, criticó que a los ganadores de la NBA se les considere como “campeones del mundo”.

El velocista de 26 años reclama que la competencia en EE.UU. no es igual a la que existe en el Mundial de Atletismo, donde hay países y los competidores portan la bandera de su nación.

“Tengo que ver las finales de la NBA y ver cómo se les llama campeones del mundo… ¿Campeón del mundo de qué? ¿Estados Unidos? No me malinterpreten. Amo a Estados Unidos, pero no somos el mundo“, indicó en rueda de prensa.

“Aquí si somos el mundo. Están casi todos los países peleando entre todos, luchando por ganar, usando sus banderas para mostrar que están siendo representados. En la NBA no hay banderas. Debemos hacer más. Debemos representar al mundo”, agregó.

En Budapest, Lyles se paró en lo más alto del podio tras ganar las pruebas de los 100 metros planos, 200 metros planos y el relevo 4×100.

La dura respuesta de los cracks del basket estadounidense

Las estrellas de la NBA no dejaron pasar los dichos de la figura del atletismo. Kevin Durant, jugador de los Phoenix Suns y ganador de tres medallas de oro olímpicas, escribió en redes: “Que alguien ayude a este hermano“.

Tyler Herro, jugador de los Miami Heat, señaló que “la NBA es la mejor liga del mundo, por eso sus campeones son campeones del mundo“.

Por su parte, la estrella de los Blazers Damian Lilliard puso ‘TF’ – abreviatura de The Fuck (qué mierda)- a la hora de opinar sobre la postura de Lyles.

La respuesta más mediática fue la de Aaron Gordon, vigente campeón de la NBA con los Denver Nuggets. “Sea como sea, yo iría fumando en los 200 metros” dijo.

Y no solo desde la NBA llegaron las críticas. El rapero canadiense Drake, amante del baloncesto y fan de los Torobto Raptors se lanzó contra el atleta: “Él pensó que su discurso iba a ser muy ‘duro’ cuando lo practicaba frente al espejo la noche anterior…Ahora toda la liga al completo (NBA), te desprecia”, posteó.

