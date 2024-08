Primer ministro de Rumania quiere boicotear París 2024: denuncia "tratos indignos" contra gimnastas

El primer ministro rumano, Marcel Ciolacu, ha anunciado que no asistirá a la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024 para protestar por el “trato indigno” dado a dos gimnastas de su país en la competición femenina de suelo.

“He decidido no participar en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París, después de la situación escandalosa del torneo, cuando trataron a nuestros deportistas de una manera absolutamente indigna”, aseguró Ciolacu.

El primer ministro rumano aludió a las finales individuales de gimnasia del lunes, donde la rumana Maria Barbosu quedó tercera en el tablero, con 13.700 puntos, por detrás de la brasileña Rebeca Andrade (14.166) y la estadounidense Simone Biles (14.133).

Después del anuncio de los resultados, la estadounidense Jordan Chiles reclamó la revisión de sus puntos y tras la decisión de los jueces quedó tercera con 13.766 puntos, quitando así la medalla de bronce de la rumana.

La prensa de ese país recuerda que Barbosu, de 18 años, ya celebraba el bronce y que incluso la bandera rumana ondeaba en el Arena Bercy antes de ser relegada al cuarto puesto.

Mientras, la otra rumana, Sabrina Maneca-Voinea, de 17 años, también pidió la revisión de sus puntos, pero los jueces rechazaron su reclamo.

Según Ciolacu, millones de espectadores de todo el mundo se quedaron conmocionados debido a la “horrible escena”, que es una señal de que “algo no va bien en la forma en que se organiza esta competición”.

El primer ministro añadió que las dos deportistas rumanas serán tratadas por el Estado como medallistas.

La Federación rumana ha anunciado también su intención de presentar dos quejas formales ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

La delegación de Gimnasia del país europeo, que participaba en sus primeros Juegos Olímpicos en 12 años, se marchó de París 2024 sin medallas.

How Americans steal in gymnastics! Romania's 2nd gymnast in terms of floor value, Ana Bărbosu, was stripped of her bronze medal after an appeal by United States. In just 30 seconds situation changed!

Sabrina Maneca-Voinea, aged 17, did an even better exercise FINISHING BELOW. 😡 pic.twitter.com/CxCVVFUBCm

— Kickboxing Romania (@kickboxing_ro) August 5, 2024