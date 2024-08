Nadia Comaneci sale en defensa de rumana a la que EEUU le arrebató medalla en JJOO: "No puedo creer"

La legendaria gimnasta Nadia Comaneci se mostró indignada por un incidente ocurrido este lunes en la final de suelo de los Juegos Olímpicos de París 2024, que llevó a la rumana Ana Barbosu a celebrar una medalla de bronce que finalmente no ganó.

Barbosu había conseguido la tercera mejor nota en la final de suelo (13,700), y por tanto la medalla de bronce, por detrás de la brasileña Rebeca Andrade (14,166) y de la estadounidense Simone Biles (14,133).

Pero Jordan Chiles, la otra estadounidense finalista, presentó una reclamación por su nota original de 13,666, que la había situado en quinta posición. Los jueces atendieron su demanda y le dieron un 13,766 que la mejoró dos puestos. Barbosu se quedó sin podio.

Mientras los jueces resuelven las reclamaciones, en el marcador aparece una advertencia de cuál es la nota que está bajo estudio. Pero la rumana no fue consciente, a tal punto de que se le cayó la bandera de las manos cuando vio el puntaje de Chiles, miró alrededor con incredulidad y comenzó a llorar después de que sus entrenadores le confirmasen la mala noticia.

“No me puedo creer que juguemos de esta manera con la salud mental y las emociones de las deportistas. Protejámosles“, pidió Nadia Comaneci al comentar un video en el que se ve a Ana Barbosu agitando primero la bandera de su país y llorando después desconsoladamente.

I can’t believe we play with athletes mental health and emotions like this… let’s protect them #anabarbosu https://t.co/BX2hipxmM5

— Nadia Comaneci (@nadiacomaneci10) August 5, 2024