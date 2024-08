Gimnasta rumana devastada por apelación de EEUU que la dejó sin la medalla que había ganado en JJOO

Uno de los momentos más devastadores de la presente edición de los JJOO de París 2024 protagonizó esta jornada la gimnasta rumana Ana Barbosu.

¿El motivo? La atleta había quedado en la tercera posición y, por ende, se adjudicaría la medalla de bronce. Sin embargo, una apelación de última hora cambió las cosas.

Barbosu incluso estaba con su bandera celebrando y saludando al público que la ovacionaba. Vivía su gran momento y su rostro era todo alegría.

Pero el festejo no duró demasiado. El Team USA presentó un reclamo que modificó las posiciones y logró que Jordan Chiles saltara del quinto al tercer lugar.

Chiles prácticamente estaba resignada, hasta que vio en la pantalla que su apelación había tenido efecto y que se convertía en nueva medallista. En ese momento gritó contenta y se apoyó en su compañera y amiga, Simone Biles, y su entrenadora.

the fact that you can see Ana Barbosu in the corner of this video, feel so upset for her 💔💔💔

Las imágenes de las escenas de Chiles festejando contrastan cruelmente con las de Barbosu. De hecho, en la transmisión oficial se pudo ver cómo la rumana miraba la pantalla sin comprender lo ocurrido.

Segundos después, Barbosu, impactada, incluso dejó caer su bandera al piso. Su pena era gigante.

La entrenadora de Rumania entró en escena e intentó consolar a Ana Barbosu, lamentablemente, sin éxito. Un llanto desgarrador se apoderó del gimnasio.

How Americans steal in gymnastics! Romania's 2nd gymnast in terms of floor value, Ana Bărbosu, was stripped of her bronze medal after an appeal by United States. In just 30 seconds situation changed!

Sabrina Maneca-Voinea, aged 17, did an even better exercise FINISHING BELOW. 😡

