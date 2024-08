Golfista surcoreano se ’quiebra’ al saber que cumplirá servicio militar tras JJOO: un podio lo salvaba

Una jornada repleta de emociones dejó el golf en los Juegos Olímpicos de París 2024 con la arremetida del estadounidense Scottie Scheffler para ganar el oro, pero también, el otro lado de la moneda mostró como un futuro se truncó al no obtener un buen resultado.

Así fue el caso de Kim Joo-hyung, mejor conocido como Tom Kim, que terminó octavo al registrar 13 bajo par tras cuatro rondas.

En Corea del Sur, el servicio militar es obligatorio para hombres de entre 18 y 28 años, durante un mínimo de 18 meses y un máximo de dos años.

Para eximirse de cumplirlo, es necesario tener méritos deportivos como medallas en unos Juegos Olímpicos o Juegos Asiáticos, como fue el caso de Heung-Min Son, futbolista del Tottenham que ganó dicha competencia con la selección de fútbol masculina en 2018.

En este contexto, Kim necesitaba sí o sí un podio en París 2024 para evitarlo… y no lo consiguió.

Tras finalizar su participación en los JJOO de París 2024, el joven golfista lloró desconsoladamente al abandonar el campo Le Golf National de Versalles y su pena, se extendió en el clubhouse.

De hecho, la tristeza fue tan grande que su amigo y ganador del oro en la mencionada disciplina, Scottie Scheffler, lo consoló.

“Nunca me había emocionado tanto después de una ronda”, admitió Tom Kim, que deberá regresar a su país natal para enlistarse en la milicia.

Al igual que él, el otro golfista surcoreano en París, An Byeong-hun o Ben An, hará lo propio al finalizar en el puesto 24° de la competición olímpica.

