"Si es hombre, será una gran victoria": la provocación de la siguiente rival de Imane Khelif

La boxeadora húngara Anna Luca Hamori, siguiente rival de la argelina Imane Khelif en cuartos de final de los JJOO, calentó la pelea que se ha tomado la palestra en París 2024.

Y es que Hamori fue contundente en la previa de su combate, programado para este sábado, hasta minimizando la performance de Khelif en su mediático debut contra la italiana Angela Carini.

“Yo no tengo miedo, no me importa lo que digan los medios o las redes sociales”, aseguró tajante la representante de Hungría.

“Si ella es un hombre, será una gran victoria para mí si gano”, agregó en tono provocador y amenazante.

Recordemos que la boxeadora italiana que cayó con Khelif en primera ronda abandonó tras 50 segundos, y luego de recibir dos golpes, asegurando que nunca unos impactos le habían dolido tanto.

La situación despertó polémica, con algunos fanáticos pidiendo incluso la descalificación de la argelina, teniendo en cuenta que fue ‘bajada’ del Mundial de Boxeo de IBA al no superar los controles de género que, según detalló el organismo, “son confidenciales”.

“La prueba indicó de manera concluyente que ambas atletas -Khelif y Lin Yu ting- no cumplían los criterios de elegibilidad necesarios y se determinó que tenían ventajas competitivas sobre otras competidoras femeninas”, explicaron.

Cuándo pelean Anna Luca Hamori vs Imane Khelif

Vale decir que Anna Luca Hamori e Imane Kheli se verán las caras este sábado, 3 de agosto, en los JJOO de París.

La pelea está programada para el segundo turno de su categoría, la de -66 kilos femenino.

Según la organización, el combate se disputaría a las 11:22 horas (de Chile).