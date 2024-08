Italiana se retira del boxeo tras polémica con Imane Khelif en JJOO: "Me entregué con madurez"

Este viernes y tras la reciente polémica que sacudió a los Juegos Olímpicos de París 2024, la boxeadora italiana Angela Carini anunció su retiro de la disciplina tras abandonar su pelea ante la atleta intergénero de Argelia, Imane Khelif.

Pese a que su participación en suelo francés significaba su debut en una cita olímpica, la palabra de la deportista al diario La Stampa fue clara: “Digo adiós al boxeo”.

“Pensé en mi padre, que es un ejemplo de vida para mí, y en los esfuerzos que hice para estar aquí. Para mí, estos eran mis Juegos Olímpicos“, complementó.

Consultada por el fuerte golpe que recibió por parte de Imane Khelif, acción que posteriormente motivó su retiro del mencionado confronte, Angela Carini detalló: “Ya no tenía ganas de pelear después de menos de un minuto”.

“Recibí un golpe en la nariz y perdí el equilibrio, no respiraba así que dije basta. Para mí no es una derrota. No perdí, simplemente me entregué con madurez. No es justo, porque me sacrifiqué por completo para estar aquí en mis primeros Juegos Olímpicos y en cambio, no pude luchar”, señaló.

Por último, la italiana le mandó un mensaje a la argelina Khelif y apuntó: “Cometí un error al no saludarla, salí del ring por enojo, pero no hacia mi oponente”.

En esa línea, le restó importancia a las polémicas al respecto.

“Quería sacar todo de mí, independientemente de la persona que tenía delante. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Para decir qué está bien y qué está mal? Somos atletas, no somos jueces“, concluyó.

Cabe señalar que en 2023, Imane Khelif fue descalificada del Mundial de la Federación Internacional de Boxeo (IBA en inglés) tras no pasar las pruebas hormonales por contar con un alto grado de testosterona en su organismo.