"Tiene cromosomas XY": Imane Khalif, la boxeadora de la polémica de género en los JJOO de París 2024

Imane Khelif adquirió este jueves un inusitado protagonismo en los Juegos Olímpicos 2024, específicamente en el boxeo femenino, tras su polémica victoria en su debut en París 2024 por el temprano abandono de la italiana Angela Carini.

La argelina de 25 años ganó a los 46 segundos de combate. Su rival recibió de entrada un par de golpes en su nariz y abandonó la pelea. “Nunca había sido golpeada tan fuerte“, contó la italiana.

Khelif está en el ojo del huracán, ya que durante el Mundial 2023 de India fue bajada antes de competir en la final de peso wélter por la IBA. Pese a vencer claramente en sus cuatro peleas previas, la africana fue descalificada luego que un test hormonal determinara que tenía mucha más testosterona de la normal para una mujer.

De esta forma, la oriunda de Tiaret fue excluida por no pasar el criterio de elegibilidad de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA).

Tras ello, en declaraciones que reproduce The Sporting News, la argelina alzó la voz. “Frecuentemente sufrí bullying por mi apariencia, y resistí y continué a pesar de todo. Hoy esos argumentos tuvieron éxito y estoy en shock. Participé en muchos torneos y no hubo problemas, pero cuando mis chances de ganar la medalla de oro fueron grandes, llegaron y lo evitaron, justificándose con que mis números son más altos que los del resto de las mujeres”, dijo.

“Han conspirado contra Argelia para que su bandera no esté en lo más alto y que no ganemos la medalla de oro”, agregó.

Luego de las quejas de la púgil que hoy compite en la categoría de hasta 66 kilos de París 2024. El presidente de la IBA, Umar Kremlev, aclaró a la agencia rusa Tass que las pruebas a Khalif “probaron que tiene cromosomas XY (los del género masculino) y por eso fue excluida”.

Para París 2024, la decisión de incluir a la argelina en los Juegos corrió por cuenta del Comité Olímpico Internacional. “Todas las boxeadoras que compiten en categoría femenina cumplen los criterios de elegibilidad… En sus pasaportes consta que son mujeres, y así se declara”, señaló Mark Adams, portavoz del COI.

Apuntar que Imane Khelif alcanzó los cuartos de final en Tokio 2020, quedando a solo un triunfo de las medallas.

