Las razones de COI para permitir a boxeadoras que no pasaron prueba de género pelear en París 2024

Y como ha sido la tónica de estos Juegos Olímpicos de París 2024, las polémicas no han cesado en la primera semana de competencia y lo vivido en el boxeo femenino ha detonado un verdadero caos que tiene a las miradas del mundo puestas en la disciplina de contacto.

Se ha viralizado el registro del combate entre la boxeadora argelina intergénero, Imane Khelif, y la competidora de Italia, Angela Carini, quien se retiró a los 46′ segundos de iniciado el combate ante su rival que no pasó las pruebas de género.

Ante esta situación, se ha puesto el foco en la participante argelina y la taiwanesa Lin Yu-ting, quien tiene el mismo caso y que competirá este viernes en el peso pluma.

Mucho se ha criticado a COI (Comité Olímpico Internacional) por aceptar y permitir la participación de la dos competidoras en los Juegos Olímpicos de París 2024, pero el portavoz de la institución mundial, Mark Adams, salió al paso de las informaciones.

Con relación a esto y en una rueda de prensa, Adams detalló que “son mujeres en su deporte y queda establecido que se trata de mujeres”.

“Todos los competidores que participan en los Juegos Olímpicos, siguen, respetan las reglas de elegibilidad”, indicó.

Posteriormente complementó sus dichos asegurando que “estas atletas han boxeado varias veces en los últimos años” en las categorías femeninas, “no acaban de llegar (…), boxearon en Tokio”.

Es importante detallar que la postura de COI contrasta con la determinación de IBA (Asociación Internacional de Boxeo), quienes excluyeron a la competidora argelina del Mundial celebrado en Nueva Delhi en India.

Esto ocurrió justo antes de su pelea por la medalla de oro, tras no superar las pruebas establecidas por la federación internacional (IBA), al igual que la taiwanesa Lin Yu-ting, que perdió su medalla de bronce.

Según los expedientes de la argelina, facilitados por COI había sido descalificada por “altos niveles de testosterona”. En cuanto a la taiwanesa Lin Yu-ting, ella “no cumplió con los criterios de elegibilidad después de una prueba bioquímica”.

Sin embargo, el COI no reconoce a la IBA, que está presidida por el ruso Umar Kremlev.

Según un reporte de RFI de Francia, el Presidente de IBA reveló que “habían surgido preocupaciones sobre el sexo biológico de algunos participantes”.

“Tras realizarse una serie de pruebas de ADN”, IBA descubrió que “atletas que estaban tratando de engañar a sus colegas y hacerse pasar por mujeres”.

Para terminar, Kremlev detalló en TASS News que ambas competidoras en la polémica “tenían cromosomas XY (masculino) y, por lo tanto, fueron excluidos de los eventos deportivos”.

Casos que han desatado la polémica en plenos Juegos Olímpicos y que de seguro se seguirá comentando a lo largo de la cita de los 5 anillos, ya que este viernes, Lin Yu-ting debutará en París en su combate de la categoría peso pluma.

