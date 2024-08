La ’defensa’ de argentina excampeona mundial a boxeadora Imane Khelif: trató de "cagona" a su rival

El nombre de la argelina Imane Khelif ha sido el más repetido en el mundo del deporte en las últimas horas, luego de su estreno en el Boxeo de los Juegos Olímpicos de París 2024.

La africana avanzó de ronda luego de que su rival, la italiana Angela Carini, tirara la toalla a los 50 segundos luego de recibir dos golpes.

Vale recordar la previa del combate estuvo marcado por la polémica, ya que habían presiones al Comité Olímpico Internacional por la presencia de Imane Khelif en París 2024, ya que no participó en el Mundial de la disciplina de 2023 por no pasar la prueba de género al presentar niveles altos de testosterona.

En medio del revuelo por el triunfo de la argelina este jueves, fue la argentina Alejandra “Locomotora” Oliveras una de las últimas en defender a la boxeadora africana.

La retirada pugilista trasandina, en Canal C5N, explotó en contra de la italiana Carini: “La primera pregunta es si esta chica tiene pene o no tiene pene. No tiene. Entonces, ¿Cuál es el problema?”.

Luego, la seis veces campeona mundial remarcó que “mis títulos del mundo los gané todos por nocaut, a mujeres de 10 kilos más que yo. Yo también tengo una fuerza que si pones a 200 o 300 mujeres no tienen la fuerza mía”.

“Yo vi la pelea. Le dio unas piñitas de mierda. Una piña grande es cuando te caes al piso y no te despiertas más, como la que yo le di a Jackie Nava”, añadió “Locomotora” Oliveras, antes de tildar de “cagona” a la italiana Angela Carini: “Si eres cagona, ¿Para qué te subes al ring?”.

Angela Carini (blue, female) abandons fight against Imane Khelif (red, male) a few minutes into fight /1 pic.twitter.com/yOIvZkDaow

— FairPlayForWomen (@fairplaywomen) August 1, 2024