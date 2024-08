Imane Khelif: trayectoria de la boxeadora que desató polémica en París por no pasar pruebas de género

Durante este jueves se generó una amplia polémica en los Juegos Olímpicos de París 2024, con la victoria de Imane Khelif en el boxeo. La deportista oriunda de Argelia derrotó a Angela Carini en apenas 50 segundos.

Según reseña ESPN, Khelif compite regularmente en las categorías de 66 kilos. Sus primeras experiencias fueron en los mundiales de 2018 y 2019, cuando no obtuvo buenos resultados.

En Tokio 2020 llegó hasta los Cuartos de Final, aunque finalmente perdió contra Kellie Harrington, quien sería medallista de oro.

Posteriormente, ganó la medalla de oro en los Juegos del Mediterráneo y el Campeonato de África, aparte de ser campeona amateur.

Su carrera dio un giro durante el Mundial 2023 de boxeo, cuando la IBA la descalificó por no pasar las pruebas de género, al determinarse que tenía niveles de testosterona altos.

Tras aquello, ella misma dio una conferencia de prensa, asegurando: “Frecuentemente sufrí bullying por mi apariencia, y resistí y continué a pesar de todo. Hoy esos argumentos tuvieron éxito y estoy en shock”.

“Participé en muchos torneos y no hubo problemas, pero cuando mis chances de ganar la medalla de oro fueron grandes, llegaron y lo evitaron, justificándose con que mis números son más altos que los del resto de las mujeres”, agregó.

Posteriormente Umar Kremlev, el presidente de la IBA, sostuvo que en los exámenes había probado que “Khelif y Lin Yu-ting (Taiwan) tienen cromosomas XY (los del género masculino) y por eso fueron excluidas”.

Hay que señalar que señalar que COI toma decisiones aparte de la IBA para las competencias de boxeo, por lo que Imane Khelif fue autorizada a competir en París 2024.

Today, Angela Carini had her Olympics dreams shattered by Imane Khelif, a male boxer.

It is suspected that he BROKE HER NOSE.

Don’t let this pass quietly. MEN SHOULD NOT BE ALLOWED TO BEAT WOMEN FOR SPORT.

SAVE WOMEN’S SPORTS. pic.twitter.com/i5GMdgWrwb

— Hazel Appleyard (@HazelAppleyard_) August 1, 2024