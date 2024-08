Caos en París 2024: detienen a coach francés con pistola Taser por orinar y agredir a policías en JJOO

Una insólita situación ocurrió en los Juegos Olímpicos de París 2024, luego de que se detuviera con una pistola Taser (arma diseñada para incapacitar a una persona mediante descargas electricas) a un entrenador de la selección de Piragüismo francesa.

El coach del conjunto local, Guillaume Berge, fue detenido por orinar en la calle y golpear a policías que intentaban aprehenderlo por su comportamiento durante la realización de la cita de los 5 anillos.

Según reportes del medio AP, se informa que la situación ocurrió en la jornada del martes, cuando Berge comenzó a orinar una pared “a la vista de todos”, momento en que llegó el efectivo policía.

No obstante, su “imponente físico”, según reporta el medio francés, Le Parisien, le permitió entablar una pequeña lucha con los policías, lo que generó que que agrediera de un “puñetazo” a uno de ellos.

Al llegar elementos de orden público al lugar, Berge siguió luchando para no ser detenido, momento en que golpeó a dos más.

Aplicaron descargas con pistola Taser

Fue ahí donde se le aplicaron descargas con una pistola Taser en más de una ocasión, además de golpes, para controlar al entrenador, que finalmente fue esposado y conducido a la comisaría del distrito 11, donde quedó bajo custodia policial por “rebelión y violencia intencionada” contra los agentes.

De momento, la Federación francesa de piragüismo ha suspendido a Guillaume Berge de sus funciones mientras dura la investigación en su contra.

Eso sí, la propia Federación confirmó que el detenido no estaba entrenando a los equipos franceses que participaron en los JJOO, sino que estaba organizando eventos de servicio público en zonas donde se celebran competiciones de piragüismo y kayak, en Vaires-sur-Marne, al este de París, informó Ap.

Por último, el presidente de la Federación, Ludovic Royé contó a The Associated Press que “lo que escuchamos es inaceptable y lo suspendimos de todas sus funciones”, sentenciando que Berge entrenó a equipos franceses hasta el campeonato mundial del año pasado, pero no fue elegido para entrenar en París 2024.