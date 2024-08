"¿Chicos, donde estoy?": gimnasta brasileña compitió tras quedar desorientada por golpe en práctica

La gimnasta brasileña Flavia Saraiva realizó una particular revelación en las últimas horas, luego de haber conquistado la medalla de bronce en la prueba por equipos de los JJOO de París 2024.

Y es que la atleta confidenció que quedó desorientada minutos antes de disputar la lucha por las medallas, luego de una fuerte caída que sufrió en las barras en su última práctica.

De hecho, el video de su accidente se volvió viral. Tanto como el parche con el que debió competir por las preseas, que se fue ‘despegando’ con el paso de los minutos.

Igualmente, Saraiva se subió a los aparatos y estuvo con su rutina de suelo, sumando importante puntaje para el logro histórico brasileño.

“¿Chicos, donde estoy?”

Lo que no se sabía fue que Flavia quedó totalmente desorientada con el golpe, como reconoció en las últimas horas.

“Yo no podía ver, sangraba. Dije: ‘chicos, ¿dónde estoy?"”, expresó la deportista, según consigna Diario Marca.

“Entonces dijeron: ‘¡Está sangrando, está sangrando!’. Me puse la mano en la cara y me sangraba el ojo, no entendía nada”, agregó.

Eso sí, Flavia Saraiva remarcó que si estuvo presente en la prueba fue “porque el médico del equipo me dijo que todo estaba bien”.

“Creo que mi rodilla me golpeó el ojo cuando tropecé. Cuando me di cuenta, estaba en el suelo, acostada con la rodilla en la cara”, explicó sobre su accidente.

Consignar que Brasil consiguió la primera medalla olímpica de Sudamérica en esta disciplina, de la mano de Saraiva, Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira y Julia Soares.