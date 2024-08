"Me sentí como las hue...": triatleta Diego Moya pidió perdón a todo Chile tras su desempeño en JJOO

Con un vigésimo octavo puesto, el triatleta chileno Diego Moya cerró sus segundos Juegos Olímpicos en la presente edición que se disputa en París. No conforme con lo realizado, el deportista exhibió una dura autocrítica en la que incluso, le pidió perdón a nuestro país por su desempeño en la disciplina.

Al finalizar su prueba, Moya fue tajante: “Me sentí como las hueas (sic)”.

“Fue un día muy malo para mí, lejos de las sensaciones que he tenido entrenando. Se nota que en unos Juegos Olímpicos todos se juegan la vida”, admitió el representante nacional en el micrófono de AS Chile.

Pese a haber mejorado su actuación en relación a Tokio 2020, donde remató en el lugar 30°, el nacido en Santiago aseguró que su misión en suelo francés era “pelear un top 15 o un top 10”.

Fue así que tras acabar por diez lugares sobre su compañero Gaspar Riveros (38°), Diego Moya le envió un mensaje a nuestro país: “Perdón por no tener un mejor resultado, pero vamos a seguir trabajando para ello”.

Consultado por sus expectativas de cara al futuro, el atleta de 25 años tiene como objetivo mostrar sus mejores armas en los próximos Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

“Todavía me siento muy joven, no me siento con la madurez física como los otros cabros… entonces sí, siento que me queda mucho por mejorar, trabajar y nada, a dar vuelta la página, analizar y seguir mejorando“, sentenció.