"Es una falta de respeto": Gaspar Riveros estalla tras ’ninguneo’ a deportistas del Team Chile en JJOO

El carrera del Triatlón ha sido un verdadero dolor de cabeza para la organización de los Juegos Olímpicos de París 2024, y a pesar de haber sido aplazada la competición, se terminó disputando en el Río Sena, lugar en donde el Team Chile estuvo representado por Diego Moya y Gaspar Riveros.

Moya alcanzó el puesto N°28 de la competición y Riveros el N°38, pero justo después de finalizar la competición, fue Gaspar quien apuntó sus dardos contra todos los que han ‘minimizados’ el desempeño de chilenos en los JJOO.

Fue ante el micrófono de AS Chile que Gaspar Riveros se descargó y apuntó que “yo no vengo a participar, como mucha gente que dice que los chilenos venimos a participar… Encuentro que es una falta de respeto hacia todos los deportistas”.

“Nadie sabe el trabajo que hay detrás de esto. Yo no tengo ni sponsor que me ayude económicamente”, declaró con la voz quebrada.

Posteriormente reveló que “hoy día no pude pelear más adelante, lo intenté, me corté en el agua, pero luché. Luché por mi país, luché por el trabajo que he hecho y luché por toda la gente que está detrás”.

“Estar acá es muy bonito, así que gracias a todos, y sobre todo a la gente que me rodea”, finalizó el brillante representante del Team Chile.

Si bien no ha sido una buena cosecha en cuanto a medallas, cada uno de los deportistas que están dando la cara por el país ya se han ganado el respeto de cada uno de los chilenos que siguen atentos y de cerca sus actuaciones en la cita de los 5 anillos.

