La mejor jugada de todo París 2024: rugbista corrió 80 metros y dio medalla a EEUU en último segundo

Alex Sedrick, rugbista de Estados Unidos, protagonizó este martes uno de los momentos más espectaculares en lo que va de los Juegos Olímpicos de París 2024.

El equipo norteamericano de Rugby 7 enfrentaba a Australia por la medalla de bronce y, cuando parecía que la presea quedaría en poder de las oceánicas, la jugadora estadounidense dijo lo contrario.

Con menos de 10 segundos por jugar, Australia ganaba 12-7. En ese momento, el balón llegó a manos de Alex Sedrick.

Decidida a ir por el triunfo, la número ‘8’ de Estados Unidos fue hacia adelante, desparramó a tres rivales que intentaron detenerla y corrió más de 80 metros hasta la línea de try.

Con el marcador empatado 12-12, Tia Hinds anotó la conversión para la victoria 14-12 a favor de las norteamericanas.

La espectacular jugada postula a ser una de las mejores de todo París 2024, así como la ola perfecta de Gabriel Medina o las rutinas de Simone Biles.

Vale mencionar que, en la final, Nueva Zelanda revalidó el título olímpico que logró en Tokio 2020 al imponerse a Canadá (19-12) y se quedó con el oro en

History made! Congrats to @USARugby for getting bronze and shout out to Herriman local Spiff Sedrick for this amazing try to lock in the medal.#RugbySevens #Paris2024 pic.twitter.com/hMxZXyw950

— Utah Warriors Rugby (@utwarriorsrugby) July 30, 2024