Brasileño Gabriel Medina logra mejor puntuación en historia del Surf en JJOO: así fue su ola perfecta

Gabriel Medina, surfista brasileño que compite en París 2024, ha establecido un nuevo récord al lograr el mejor puntaje en la historia de su disciplina em los Juegos Olímpicos.

Este lunes, el sudamericano se enfrentó al japonés Kanoa Igarashi, actual medallista de oro, y lo eliminó tras dominar una ola de manera casi perfecta.

De acuerdo a UOL, Medina primero montó una ola pequeña que le permitió tantear terreno y, dos minutos después, vino el momento más espectacular del día.

El brasileño consiguió la ola más grande y perfecta de la jornada, obteniendo un 9,90 por parte de los jueces: la puntuación más alta en la historia del Surf en los Juegos Olímpicos.

De hecho, dos de los cinco jueces le dieron a Gabriel Medina nota 10, algo que nunca había ocurrido en la cita de los cinco anillos.

“El mar acá es muy bueno. Es un sueño competir en unos Juegos Olímpicos con un mar como este”, declaró brevemente el brasileño, alabando las olas de Tahití en la Polinesia Francesa.

Poco después, el Team Brasil publicó una foto de su atleta disfrutando de la competencia, con una foto que no tardó en volverse viral.

Gabriel Medina venceu a revanche contra Kanoa Igarashi nas oitavas de final do torneio de surfe da Olimpíada de Paris-2024 com uma nota impressionante: 17.40 contra 6.44 do rival. E além da vitória avassaladora, um registro do fotógrafo Jerome Brouillet, no qual Medina aparece… pic.twitter.com/SkkKZ8jKzL

— O Tempo (@otempo) July 29, 2024