55 centímetros de diferencia: la viral foto de cracks de Francia y Japón en baloncesto de París 2024

Durante el duelo entre Francia y Japón en el baloncesto de París 2024, se vivió uno de los duelos más comentados en lo que va de Juegos Olímpicos.

Y es que durante el encuentro, en más de una ocasión estuvieron frente a frente el galo Victor Wembanyama y el nipón Yuki Togashi.

El detalle, es la tremenda diferencia de altura entre ambos deportistas: mientras el francés llega a 2.22 metros, el japonés apenas mide 1.67.

Es decir, de acuerdo a los datos oficiales de Olympics, entre Wembanyama y Togashi hay 55 centímetros de diferencia.

La imagen de los duelos entre ambos jugadores no tardó en volverse viral, siendo compartidas incluso por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA).

Vale mencionar que Francia se impuso 94-90 a Japón, por lo que quedó con un pie en los cuartos de final del básquetbol de París 2024.

Wemby (222cm/7'3'') is the tallest, and Togashi (167cm/5'6'') is shortest player in #Paris2024 Men's #Basketball 🤯 pic.twitter.com/qJCsPRpwSA

The height difference here 😱

No edits, just 55 centimetres of height difference between these two 😳#Paris2024 x #Basketball pic.twitter.com/isetDmUK6G

— FIBA (@FIBA) July 30, 2024