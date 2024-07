"Rusia los asesinó": esgrimista ucraniana dedica bronce en JJOO a atletas fallecidos en guerra

La esgrimista Olga Kharlan ha dedicado la medalla de bronce obtenida en la víspera en los Juegos Olímpicos de París 2024 a todos los atletas ucranianos que han muerto en la guerra desde la invasión iniciada por Rusia en febrero de 2022.

La deportista ucraniana, que consiguió su quinto metal olímpico, manifestó su pasión por su país al término de la competición: “Ucrania, te amamos, esto es para ti, querida, esto es para ti”, la captaron las cámaras gritando después de ganar la dramática pelea.

“Esto es especial para mí. Infinitamente especial. Esto es para los deportistas de mi país que no han podido estar aquí porque Rusia los asesinó. Este es un mensaje para todo el mundo: Ucrania nunca se rendirá”, subrayó.

Kharlan, de 33 años, perdió su pelea de semifinales contra la francesa Sara Baltser y perdía 5 a 11 ante la esgrimista surcoreana de 23 años Choi Sebin en la lucha por el bronce antes de que lograra cambiar el rumbo para triunfar con el marcador 15 a 14 el lunes por la noche.

La esgrimidora, al ser cuestionada de dónde sacó “la fuerza” para conquistar la presea en un duelo que se le había tornado adverso, hizo alusión a su procedencia.

“Soy ucraniana. Tenemos fuerza, siempre la tendremos. Siempre lucharemos”, dijo a “Suspilne”, una emisora ​​ucraniana.

Kharlan puso el acento en que la medalla de bronce le parecía “de oro”, teniendo en cuenta lo que están pasando su país y sus atletas. “Es imposible expresarlo. Es muy duro”, dijo.

Al menos 487 atletas han muerto en la invasión rusa, mientras que más de 4.000 están luchando actualmente en las filas del ejército ucraniano para repelerla, según las autoridades ucranianas. Más de 450 estadios y otros campos de entrenamiento han sido destruidos o gravemente dañados.

La delegación de Ucrania a París, con 140 atletas, se ha convertido en la más pequeña de su historia de participación en los Juegos Olímpicos.

Aunque la propia Kharlan entrena y vive en Italia, sus padres se han quedado en su ciudad natal, Mikoláyiv (sur), que ha sido duramente atacada, donde cientos de personas han muerto o han sido asesinadas.

“To all the athletes who could not come and be here because Russia killed them. I dedicate this to them.”

