Anotó dos triples a Francia y lo expulsaron: polémico arbitraje en triunfo local sobre Japón en JJOO

La Francia de Victor Wembanyama obtuvo el pase a los cuartos de final en el baloncesto de los Juegos Olímpicos de París 2024, luego de derrotar -con mucha polémica y en tiempo extra- a Japón.

94-90 fue el marcador a favor de los locales, que se vieron beneficiados con la expulsión de la figura nipona, Rui Hachimura, por una discutida falta “antideportiva”.

En un ataque francés, Hachimura tomó del brazo a Rudy Gobert y cometió infracción. Los jueces revisaron la jugada y decidieron expulsar al nipón.

Hachimura venía de anotar dos triples consecutivos y, hasta ese momento, era el jugador que más problemas le estaba dando a la zaga francesa.

They just ejected Rui Hachimura in the Olympics against France over one of the softest unsportsmanlike calls you’ll ever see.

Pese a la ausencia del jugador de Los Angeles Lakers, Japón se las ingenió para estar en ventaja y llegó a estar 84-80 en la última jugada del partido.

Pero ahí, los jueces cobraron otra dudosa falta, esta vez de Yuki Kawamura, que derivó en triple y tiro libre a favor de Francia. El tiempo reglamento terminó con empate a 84.

En la prórroga, Wembanyama se lució al marcar 8 de los 10 puntos del combinado local y guió la segunda victoria gala en el baloncesto de París 2024.

OMG WHAT A SHOT BY MATTHEW STRAZEL AS HE CONVERTS ON THE 4-POINT PLAY 🤯

France-Japan all tied up at 84 apiece!pic.twitter.com/fumj8SdNHi

