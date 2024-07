Tiradora argentina se descarga en redes contra "trogloditas" tras ser eliminada de JJOO de París 2024

Luego de despedirse de los Juegos Olímpicos de París 2024, la tiradora de aire de Argentina, Fernanda Russo, se lanzó directamente contra sus críticos.

Finalizando en el puesto número 30 en la disciplina de rifle de aire, la deportista cerró su tercera participación en una cita olímpica con 625,4 (a aproximadamente seis de la final) puntos obtenidos, mejorando su desempeño en comparación a lo que hizo en Tokio 2020.

Pese a ello, Russo recibió críticas y a través de su cuenta de X, calmó aguas para despreocupar a quienes la apoyaron.

“Amigos, quédense tranquilos. Solamente el 3% de la población mundial compite en un Juego Olímpico. Hacen falta un poco más que un par de trogloditas diciéndome que no valgo nada en redes sociales para bajarme del pedestal”, señaló en su tuit.

Posteriormente, la deportista habló con TyC Sports y reconoció que “ahora sé lo que es disfrutar un Juego Olímpico después de tres veces y se puede mirar para adelante, generalmente son lágrimas de felicidad y hoy son de emoción”.

“Yo terminé de tirar y me sentía viva, busquen eso, busquen vivir. Estar acá para mí es un regalo, porque sino hubiese sido por mi equipo de contención yo no estaría acá parada y seguramente no estaría respirando”, aseveró.