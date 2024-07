Despiden a comentarista de TV europea por dichos sexistas en JJOO de París 2024: se escucharon en vivo

Los Juegos Olímpicos de París 2024 ya dieron el vamos a sus competencias y en la final del estilo libre femenino de 4×100 metros de natación no subo intensa lucha por medallas, sino también, una fuerte polémica.

Tras la ceremonia inaugural, el sábado se disputó la instancia final de la mencionada disciplina, donde el reportero Bob Ballard lanzó un desafortunado comentario que desató indignación en redes sociales.

En plena premiación del equipo austrailiano, ganar del 4×100 femenino, el comentarista esperó que las deportistas Emma McKeon, Meg Harris, Shayna Jack y Mollie O’Callaghan bajaran del podio para decir lo siguiente:

“Bueno, las mujeres están terminando. Ya saben cómo son las mujeres… dando vueltas, maquillándose“.

Sus comentarios rápidamente fueron captados en vivo, a tal punto que la cadena Eurosport, donde trabajaba Ballard, lo despidió de inmediato.

“Durante un segmento de la cobertura de Eurosport anoche, el comentarista Bob Ballard hizo un comentario inapropiado. Por ese motivo, ha sido eliminado de nuestra lista de comentaristas con efecto inmediato“, informó la señal televisiva a través de un comunicado citado por The Guardian.

Con la controversia ya instalada, el apuntado rostro de TV pidió perdón a través de su cuenta de X y además, ratificó su salida de las transmisiones de Eurosport para los JJOO de París 2024.

“Nunca fue mi intención molestar o menospreciar a nadie y, si lo hice, pido disculpas. Soy un gran defensor del deporte femenino. Extrañaré muchísimo al equipo de Eurosport y les deseo todo lo mejor para el resto de los Juegos Olímpicos”, sentenció Bob Ballard.

“Well, the women just finishing up. You know what women are like … hanging around, doing their makeup.” pic.twitter.com/UWYMiiVNpd

Eurosport have now dropped Bob Ballard as swimming commentator following this sexist remark yesterday.

Right here it is the statement pt 1:

The comments I made during the Australian freestyle relay victory ceremony on Saturday have caused some offence. It was never my intention to upset or belittle anyone and, if I did, I apologise. I am a massive advocate of women’s sport.

— Bob Ballard (@bobballardsport) July 29, 2024